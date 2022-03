Festa della donna: cena e dopocena con Rocco Siffredi

Una serata speciale quella organizzata per l'8marzo 2022 alla Casa dei Gelsi di Rosà

Cena e dopocena con Rocco Siffredi, vera e propria icona dell’eros a livello mondiale.

La sua carriera di attore porno inizia nel 1984 e, tolta una breve pausa di due anni in cui si dedica all’attività di modello, prosegue ininterrottamente come porno attore in più di 1000 pellicole. Poi diventa personaggio televisivo, in “Ci pensa Rocco” parla della crisi nella coppia, il calo del desiderio, partecipa al reality “L’isola dei famosi”.

La Casa dei Gelsi ha invitato Siffredi per festeggiare la giornata delle donne e celebrare l'universo femminile.

MARTEDÌ 8 MARZO 2022 ALLE ORE 20:00 ESCLUSIVA ITALIANA ROCCO SIFFREDI

Dalla CENA ANIMATA da Gianluca Indovino al DOPOCENA DANZANTE con Max Morgani e la voce di Max Bassano con sexy STRIP SHOW per i bollenti spiriti!

Dalle 20.00, un party esclusivo che lascerà il segno, con le migliori performance e, soprattutto, dedicato solo alle donne!

CENA DALLE ORE 20.00

PROPOSTA MENÙ completo 45€ compreso musica e animazione spettacoli!!

PROPOSTA MENÙ light € 35,00 compreso musica e animazione spettacoli!!

DOPOCENA DALLE ORE 23.30 prima consumazione € 15,00

???? ? ????????????

348 8819606 / 348 2258978 /

340 6037669

· Le serate si svolgeranno nel pieno rispetto dell’ultima normativa anti-covid.



La Casa dei Gelsi, Cavalieri di Vittorio Veneto 95 a Cusinati di Rosà.