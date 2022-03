Festa della donna: menù speciale da Furai ristorante giapponese

Un suggestivo angolo di Giappone nel cuore di Vicenza. È Furai, il ristorante giapponese con vista sulla Basilica Palladiana che unisce la tradizione pluriennale della cucina nipponica a Vicenza con un ambiente curato nei minimi particolari.

Per mercoledì 8 marzo 2022 Festa della donna propone un menù alla carta e d'asporto.

Furai è vera cucina giapponese, ogni piatto è studiato e curato secondo la più ferrea tradizione, ha uno chef dedicato esclusivamente alla preparazione dei suoi piatti più prelibati: il sushi e il maki.

Scegliere Furai non vuol dire solo deliziare il palato. Significa anche scegliere uno stile nel vivere la tavola e condividere le emozioni con chi ci sta accanto.

Dall’arredamento fino alla presentazione delle portate, ogni elemento, ogni forma e ogni spazio è studiato come un’opera di design per offrire al cliente un ambiente ricco di comfort ma anche bellezza. In sala l’illuminazione proietta, lievi e leggere, scie di colore verso l’alto anziché verso la tavola, come se esse si elevassero al cielo accompagnate dal soave e non invasivo sottofondo musicale, in completa armonia con lo stile dei piatti e delle bevande.

Piatti giapponesi

Sushi

piatto a base di pesce (non necessariamente crudo) e verdura che può essere servito o in ciotola con riso o come ripieno di rotoli di alghe o riso.

Sashimi

piatto di pesce o molluschi serviti a fettine, accompagnati con salse.

Yakimono

piatto di pollo o anguilla arrosto.

Agemono

fritto di vitello o gamberi con verdure.

Tempura

piatto di verdure e pesce impastellati e fritti separatamente.

Teppanyaki

piatto di pesce o crostacei grigliati e saltati.

Sake

bevanda alcolica (10-15 gradi) frutto di fermentazione del riso. Può essere servita calda o fredda, bevuta durante o a fine pasto.

Vicenza in Piazza delle Erbe n.9 (dietro la Basilica Palladiana)

