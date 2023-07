Festa della Croce a Valli del Pasubio

Indirizzo non disponibile

Da Venerdì 21 Luglio a Domenica 23 Luglio 2023, si terrà, presso la località Chiesetta San Carlo a Valli del Pasubio, Festa della Croce, organizzata dalla Pro Loco di Valli del Pasubio.

Programma

Venerdì 21 Luglio

Ore 19:00 apertura stand

Ore 20:00 Festa giovani con DJ Mark one e Pedro dj

Sabato 22 Luglio

Ore 17:00 apertura stand

Ore 20:00 serata di musica e ballo con Veneto Radio, dj Paolo Zambon e Luca Zambon

Ore 20:30 Partenza Giro in notturna guidata E-Bike

Domenica 23 Luglio

Ore 8.30 apertura stand

Ore 14:30 Partenza giro guidato E-Bike

Ore 18:00 SS Messa

Ore 18:30 Giochi per grandi e bambini di tutte le età con Fate per Gioco

Ore 20:00 Disco sotto le stelle, in consolle i Bocie del Posto

Durante tutte le giornate ci sarà un ricco stand gastronomico.