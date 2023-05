Festa della Ciliegia Sandra a Pianezze

Indirizzo non disponibile

Si terrà sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 a Pianezze la tradizionale Festa della Ciliegia Sandra. Mercatino, mostra delle ciliegie, aperitivo, musica. Ricco stand gastronomico al coperto con piatti caldi, freddi, grigliate.

Conoscete la sua storia?

Il suo nome deriva da quello dall’antico produttore Alessandro Bertollo, detto Germano Sandro, che un giorno, passeggiando per un bosco di proprietà della famiglia, s’imbattè in un alberello con alcune ciliegie già mature, e già gustosissime, ben venti giorni prima di ogni altra qualità. Quando il padre disboscò quei terreni per realizzare un ciliegieto, Alessandro lo convinse a rispettare quell’alberello che precocemente dava ottimi frutti e ciò permise alla famiglia di iniziare la consegna di ciliegie prima di ogni altro produttore.

Quelle ciliegie precoci furono battezzate con il nome "Sandre" e da quell'alberello furono creati altri alberi prolifi. Era il 23 maggio 1971 quando venne inaugurata la mostra della Ciliegia Sandra a Pianezze.

