Festa della Ciliegia di Marostica: mostra mercato, passeggiate e degustazioni.

Una mappa degli itinerari dell’Oro Rosso di Marostica per costruire la propria esperienza al sapore di ciliegia di Marostica IGP. È una delle novità dell’edizione 2021 dei festeggiamenti dedicati al rosso frutto scanditi dalle domeniche di maggio (il 23 a Pianezze e il 30 a Marostica) e di giugno (il 6 a Colceresa).

Itinerari

Si tratta di cinque itinerari (dal borgo medioevale alla città murata; dagli antichi conventi ad un gioiello della natura: i Gorghi Scuri; dalla pianura all’altopiano di Asiago lungo i sentieri della transumanza; dalla città murata alla suggestione della Val d’Inverno; sentiero dei ciliegi) che intersecano aziende agricole, ristoranti, fattorie didattiche con offerte esperienziali in campagna e in collina (dalle passeggiate con gli asini ai laboratori alla scoperta delle api, dalla cucina creativa allo yoga…) e soprattutto golosità a base di ciliegia fino a veri e propri menù degustazione, tutto riunito in una mappa.

Mostra mercato

Le ciliegie saranno protagoniste, sempre domenica 30 maggio, della tradizionale Mostra provinciale, con la premiazione dei migliori produttori (ore 11.00), mentre per tutto il giorno sarà possibile acquistare le diverse varietà del rosso frutto (e delle sue lavorazioni artigianali) a Palazzo Doglione e in Piazza degli Scacchi, grazie alla presenza di Coldiretti con Campagna Amica e produttori della zona.

Visite guidate su prenotazione in centro storico ed al Castello Inferiore; orario continuato (dalle 9:00 alle 18:30) per le visite sul cammino di ronda nella cinta murariae al castello inferiore, quest’ultimo straordinariamente animato al suo interno da arcieri, spadaccini, falconieri, ballerine della scuola Danza Marostica e gli attori del gruppo teatrale “I Cialtroni”.

Domenica 30 maggio sarà anche l’occasione per l’apertura al pubblico del nuovo bookshop del Castello inferiore, dove i turisti potranno trovare alcune eccellenze del territorio come i derivati dalla Ciliegia di Marostica I.G.P., il Caffè di Prospero Alpini, prodotti artigianali e le immancabili scacchiere.

Pianezze

Aprirà i festeggiamenti domenica 23 maggio, con le primizie in mostra (inaugurazione ore 11) e l’organizzazione della “Camminata tra la sandra” (partenza ore 8.30, richiesta iscrizione). Non mancherà la musica, con un concerto-tributo a Vasco Rossi (dalle 16 alle 18), sempre previa iscrizione.

Colceresa

Domenica 6 giugno con la sua 38^ Mostra delle Ciliegie (inaugurazione ore 11) e la rassegna ”La ciliegia bella e buona” (premiazione ore 18), accompagnate dalla mostra fotografica "Colceresa dal fiore al frutto" (alle scuole media di via Nogaredo) e dallo spettacolo itinerante Di Anà-Thema Teatro di Udine in Villa Angaran Delle Stelle (sabato 5 giugno, ore 20.30).

In un territorio di nove comuni che va dall’Astico al Brenta, sono 105 produttori certificati di Ciliegia di Marostica IGP, impegnati nella produzione di qualità. La famosa ciliegia, riconosciuta dal marchio di qualità di Indicazione Geografica Protetta, inoltre, andrà sul mercato con una nuova immagine creata dall’azienda Luca Print, leader nel packaging alimentare sostenibile, che ha ridisegnato le tipiche cassettine da 3 kg, con una confezione che unisce funzionalità, estetica e promozione.

Per informazioni sul programma: www.visitmarostica.eu e pagina Facebook Città di Marostica.

Per informazioni su “La Ciliegia di Marostica IGP”: www.ciliegiadimarosticaigp.it

La Festa delle Ciliegia di Marostica IGP è promossa dal Comune di Marostica, con il patrocinio della Regione del Veneto, in collaborazione con Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica IGP, Associazione Pro Marostica, Confcommercio Marostica, Confartigianato Marostica Coldiretti Vicenza e Campagna Amica e con il sostegno di Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo.