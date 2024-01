Festa della Candelora a Romano d'Ezzelino: ricco stand gastronomico, cuccagna, mercatino, frittelle

Dal 1 al 4 febbraio 2024, si celebrerà la tradizionale "Festa della Candelora" a Romano d'Ezzelino, nei pressi della parrocchia in piazzale Chiesa. L'evento includerà la storica processione della Madonna della Candelora per le vie del paese, accompagnata dal corpo bandistico locale. Inoltre, ci saranno numerose funzioni religiose, intrattenimenti musicali, spettacoli, mostre e degustazioni presso lo stand gastronomico, oltre a un mercatino storico che rievoca le antiche bancarelle della Candelora.

La festa ha origini nelle tradizioni ebraiche, che prevedevano due riti quaranta giorni dopo la nascita di un bambino primogenito: la presentazione al Tempio e la purificazione della madre. La festa patronale di Romano d'Ezzelino celebra queste tradizioni, con la chiesa parrocchiale dedicata alla "Purificazione della beata Vergine Maria". Durante la celebrazione liturgica, vengono benedette e accese delle candele, da cui deriva il nome "Candelora", simboleggiando la festa della luce, rappresentata da Gesù.

Assalto alla cuccagna, pranzi o cene nelle sale o nei portici riscaldati del Centro parrocchiale, animazione musicale, bancarelle con prodotti artigianali, dolci, frittelle e bevande calde arricchiranno il pomeriggio della domenica, rendendo la festa un'occasione di gioia e convivialità per la comunità.

Stand gastronomico aperto la sera di venerdì, sabato, domenica.

Menù

Primi Piatti: Zuppa di Porcini, Pasticcio di Carne

Secondi Piatti: Spezzatino con Polenta

Piatto Baby: Hamburger e Patatine Fritte

Panini: Vari tipi di panini gustosi

Il menu offre una varietà di piatti tradizionali e gustosi, perfetti per soddisfare tutti i palati. Dai primi piatti ricchi come la zuppa di porcini e il pasticcio di carne, ai secondi robusti come lo spezzatino con polenta. Per i più piccoli, c'è l'opzione hamburger e patatine fritte. Non mancano i contorni e i dolci per completare il pasto. Per accompagnare, una selezione di bevande che include caffè, birre artigianali e una scelta di vini bianchi e rossi.

Programma 2024