Festa della birra di primavera ad Arzignano

Arzignano festeggia l'arrivo della primavera in Campo Marzio con la Festa della Birra, un evento da non perdere per tutti gli appassionati delle bionde e del cibo bavarese.

Data: Sabato 13 Aprile

Orario: A partire dalle 11:00

L'evento celebra la stagione con una selezione di 6 birre provenienti da tutto il mondo, perfettamente abbinate a piatti tipici bavaresi per una vera esperienza gastronomica.

Selezione di Birre

Ayinger Kellerbier: una birra non filtrata dalla Germania.

Ayinger Urweisse: una tradizionale Weisse tedesca.

Vertiga Bali: una Session IPA italiana.

Thornbridge Artesian: una Pale Ale britannica con sambuco e uva spina.

Wicklow Wolf Tundra: una Tropical New England IPA dall'Irlanda.

Mister B Bella: una Saison italiana senza glutine.

Piatti Bavaresi

Costine in salsa BBQ con patatine fritte croccanti.

Schnitzel servito con patatine fritte.

Una selezione di Würstel Bavarese, offerta in quattro varietà con accompagnamento di patatine fritte.

Musica - La giornata sarà allietata da un DJ set di Bergi, garantendo un'atmosfera festosa e coinvolgente.

Per informazioni e prenotazioni: Quarantaquattro

Telefono: 327 424 8949

Luogo: Piazza di Arzignano (VI)