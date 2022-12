Festa della banca Bcc Vicentino di Pojana Maggiore

Ritorna la “Festa della Banca”. Come sempre avremo modo di festeggiare i soci con 25 anni di iscrizione a libro Soci e poi la festa proseguirà con lo spettacolo divertente proposto da “Il teatro delle arance”:

la commedia dal titolo “Betoneghe se nasse, no se deventa”; Silvana, Renata e Franca sono pronte a conquistare il pubblico con le loro “ciacoe” all’insegna della comicità veneta. Non è mica colpa loro se vengono a sapere degli affari degli altri: dopotutto sono tre donne riservate, e ci provano a non spettegolare….



I posti sono limitati.