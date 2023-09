Indirizzo non disponibile

La Festa dell'Uva di San Eusebio a Villa Angarano è un appuntamento da non perdere per la bellezza della location, il programma vario, il buon cibo da gustare nell'aia, il vino da assaporare, la musica da ballare, il tutto in una autentica atmosfera agreste.

Venerdì 22 sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 torna la storica festa dell’uva e del vino, tre giornate all’insegna della tradizione, della cultura e del divertimento. Avvolti dall’atmosfera unica di Villa Angarano, si potranno degustare diverse etichette del territorio, mangiare buon cibo e partecipare a divertenti attività come balli, gara di pigiatura, concorso fotografico.

Nasce nel secondo Dopoguerra e per oltre quarant'anni ha rallegrato la storica località della Destra Brenta della città di Bassano del Grappa. A partire dal 1983 trova una location di suggestivo valore e di grande prestigio all'interno della luminosa corte di villa Angarano Bianchi Michiel.

SPECIALITÀ GASTRONOMICHE

Durante la Festa dell’Uva San Eusebio viene servito il goulash di Luigi Karnutsch a gran richiesta, poi c'è lo spiedo, i primi, i dolci tra cui lo strudel che vanno a ruba.

22-23-24 SETTEMBRE 2023

Contrà Corte S. Eusebio, 15, Bassano del Grappa