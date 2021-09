Indirizzo non disponibile

La Festa dell'Uva di San Eusebio a Villa Angarano è un appuntamento da non perdere per la bellezza della location, il programma vario, il buon cibo da gustare nell'aia, il vino da assaporare, la musica da ballare, il tutto in una autentica atmosfera agreste.

Nasce nel secondo Dopoguerra e per oltre quarant'anni ha rallegrato la storica località della Destra Brenta della città di Bassano del Grappa. A partire dal 1983 trova una location di suggestivo valore e di grande prestigio all'interno della luminosa corte di villa Angarano Bianchi Michiel.

Durante i due giorni della Festa dell’Uva San Eusebio il goulash di Luigi Karnutsch a gran richiesta viene servito sempre, poi c'è lo spiedo, i primi, i dolci tra cui lo strudel che vanno a ruba. Sabato 21 settembre la cucina apre alle 19.

I laboratori dei bambini del sabato pomeriggio della Festa dell'Uva San Eusebio offrono ogni volta un esperienza diversa, quest’anno si tratterà di decorazione e di pittura, con le insegnanti delle scuole infanzia e primarie di San Eusebio, e di vinarelli.

PROGRAMMA 3 OTTOBRE 2021

Domenica 3 ottobre ci sarà Aspettando la FESTA DELL’UVA SAN EUSEBIO, edizione ridimensionata dalle 10.00 al tramonto.

La Festa dell'Uva di San Eusebio è una iniziativa promossa e coordinata dalla Compagnia dei Canevaroli della Terra di Bassano.

Dal 2003 le cinque sorelle Bianchi Michiel guidano l’azienda di famiglia e producono Merlot, Cabernet, Chardonnay, Vespaiolo, ma anche ottimo olio. L’azienda è nella bellissima Villa Angarano, antica residenza nobiliare progettata dal Palladio che sorge vicino alle sponde del fiume Brenta. Ogni anno, in occasione della vendemmia, nel cortile della villa si tiene la Festa dell’Uva. Musica dal vivo, ottime pietanze e, manco a dirlo, fiumi di vino.

Vale la pena ricordare che la cantina offre nel corso dell’anno degustazioni e visite guidate.

Informazioni: compagniadeicanevaroli@gmail.com | tel. 338 8269178