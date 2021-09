Festa dell’uva e del Recioto a Gambellara

Indirizzo non disponibile

Nel suo genere, è una delle manifestazioni più importanti e antiche del Veneto, sicuramente la più antica della provincia di Vicenza. Fu istituita negli anni '30 per promuovere il vino di Gambellara, già famoso da un secolo presso le migliori osterie e trattorie del Veneto. Il programma propone la mostra dell'uva con la premiazione delle migliore uve e i migliori vini DOCG. Per tutta la giornata cantine aperte per assaggi e degustazioni e rievocazioni di usi e i costumi della tradizione contadina.

Dopo due anni di pausa torna a Gambellara l’appuntamento con la Festa dell’uva e del Recioto. Sabato 25 e domenica 26 settembre in Piazza Papa Giovanni XXIII, vino, folclore, musica, animazione e sapori da scoprire.