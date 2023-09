Festa del voto a Centrale di Zugliano con ricco stand gastronomico

Festa parrocchiale legata alla devozione dei Santi con musica, la banda, ricco stand gastronomico.



Il Voto fatto dalla comunità di Centrale di Zugliano risale al 1891.



Un’epidemia di morbillo flagellava il paese. Oggi il morbillo richiama alla mente la serenità dell’infanzia, ma allora era una malattia infettiva, spesso mortale, che colpiva piccoli e adulti. Si pensi che il 9 settembre 1891 ci furono contemporaneamente in paese quattro morti. I pianti dei congiunti, i funerali celebrati sul far della notte davano sgomento. Fu allora che i fedeli di Centrale, su invito del parroco don Angelo Corà, decisero di rivolgersi i Santi. Se avevano dato soccorso in tanti momenti meno tremendi, non avrebbero negato ora il loro aiuto. Iniziò una fervente novena di preghiere e i parrocchiani fecero “Voto” di erigere ai Santi e alle loro reliquie un altare dignitoso e solenne. Alla fine della novena il morbo cesso. Non ci furono più morti e i 40 e i più contagiati guarirono in breve tempo. Si gridò il miracolo. I Santi erano intervenuti. Così tra il 1900 e il 1903 venne portato a compimento l’altare di marmo che ancora oggi si ammira all’interno della parrocchiale. Nel 1991 si celebrò il centenario del “Voto” (cioè della promessa dell’altare fatta i Santi) e da quell’anno, all’inizio dell’autunno, si celebra la ricorrenza...



(Fonte: CENTRALE, ARTE E RICORRENZE RELIGIOSE di L. Carollo)