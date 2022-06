Festa del Solstizio d'estate a Pozzoleone: bancarelle, ricco stand gastronomico, tante attrazioni

Indirizzo non disponibile

Tre giornate per divertirsi, gustare del buon cibo e passeggiare tra le bancarelle. In concomitanza con la tradizionale Festa Paesana, si aggiungono una serie di attrazioni, attività per bambini, hobbisti ed espositori che animeranno le vie del centro.

Ricco stand gastronomico dalle ore 19, domenica aperto anche a pranzo, specialità: bigoli con l'anitra, baccalà alla vicentina, grigliata,

17|18|19 Giugno 2022 a Pozzoleone (VI)

L'Amministrazione Comunale di Pozzoleone, in collaborazione con le associazioni locali, organizza la prima edizione del Solstizio d'Estate, una tre giorni di attività e proposte.

Si comincia Venerdì 17 giugno con il Torneo di calcetto amatori nel campo da calcetto "Le tre Campane" appena inaugurato; seguirà apertura stand gastronomico e serata country con Luka e Nike DJs.

Sabato 18 , nel pomeriggio sono previste attività per bambini a cura della Scuola dell'Infanzia di Friola, Torneo di calcio quadrangolare con i Leoni Pozzo, tiro con l'arco, apertura delle attrazioni, bancarelle ed espositori dalle 16.00, mentre alle ore 18.00 ci sarà l'inaugurazione ufficiale del Solstizio d'estate. Dalle 19.00 apertura stand gastronomico e serata danzante con Giancarlo e la Santamonica Band.

Domenica 19 si inizia alle 9.30 con la mattinata di Prevenzione organizzata dai Donatori di Sangue con LILT, bancarelle ed espositori, attività per bambini, apertura attrazioni dalle ore 10.00.

Alle 11.15 concerto della Banda Montegrappa di Rosà in occasione dei 30 anni dalla fondazione di AIDO, a cui seguirà il Pranzo Sociale. Nel pomeriggio torneo di Calcio quadrangolare, attività per bambini, e tiro con l'arco. Alla sera apertura stand gastronomico e Summertime Party con DJs Compari Campari e Marco Fortunato.