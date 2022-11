Torna la Festa del radicchio di Asigliano con un ricco menù

Indirizzo non disponibile

Torna la FESTA DEL RADICCHIO DI ASIGLIANO VENETO, in programma da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre 2022 presso la calda atmosfera del Palaradicchio.

Vi aspettano musica dal vivo, divertimento e un ricco stand gastronomico con eccellenze a base di radicchio, compresa la ormai celebre birra La Rossa Vicentina!

Oltre al menu libero delle serate, non può mancare il pranzo degustazione di domenica (su prenotazione).

Asigliano festeggia il suo fiore d'inverno: inizia l'edizione numero 31 della Festa del Radicchio Rosso. Ortaggio tipico di questo periodo che può essere degustato fritto, in insalata e lo si può apprezzare come protagonista in tante ricette.

Programma:

RICCO STAND GASTRONOMICO



TUTTE LE SERATE MUSICA DAL VIVO

07/12 DISCO INFERNO musica dance 70-80

08/12 I SOLITI Vasco Rossi tribute band

09/12 EXTRÒ pop, rock, dance music

10/12 FUORIZONA Ligabue tribute band

11/12 PRANZO DEGUSTAZIONE su prenotazione

11/12 SERA: SISMICA music dance e remix