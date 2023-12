Festa del radicchio di Asigliano, il fiore rosso dell'inverno in tanti piatti diversi

Dal 7 al 10 dicembre 2023, Asigliano Veneto si trasforma in un vivace palcoscenico per la celebrazione del suo fiore d'inverno: il Radicchio Rosso. La Festa del Radicchio, un evento annuale atteso con entusiasmo, invita tutti a immergersi nella calda atmosfera del Palaradicchio, dove tradizione, gusto e divertimento si fondono in un'esperienza unica. Durante tutti i giorni della festa, i visitatori possono esplorare un ricco stand gastronomico che celebra il radicchio in tutte le sue forme: fritto, in insalata, in risotti, tortelli, grigliate, torte salate e persino nella pizza. Non mancherà la famosa birra La Rossa Vicentina, creata per l'occasione.

Giovedì 7 Dicembre

La festa prende il via alle 19.00 con l'apertura dello spazio enogastronomico "Fantasie di Radicchio", dove i visitatori possono deliziarsi con piatti innovativi a base di Radicchio Rosso di Asigliano Veneto. La serata si anima alle 22.15 con la musica dei "QUEEN ROCKS", un tributo alla leggendaria band.

Venerdì 8 Dicembre

Il secondo giorno segue il successo del primo, con l'apertura dello spazio enogastronomico alle 19.00. La serata si accende alle 22.15 con "FUORIZONA", una band cover di Ligabue che promette una serata danzante indimenticabile.

Sabato 9 Dicembre

Continua la festa con un'altra serata di delizie culinarie a partire dalle 19.00. La musica prende il sopravvento alle 22.15 con "EXTRO", offrendo un mix di pop, rock e dance per tutti i gusti.

Domenica 10 Dicembre

Il gran finale inizia con un pranzo degustazione nel Palaradicchio dalle 12.00, disponibile su prenotazione. La serata si conclude con l'apertura dello spazio enogastronomico alle 19.00 e un concerto dei "SOY TARANTA", un tributo ai Negrita, alle 21.45.

Oltre ai piaceri culinari, la festa offre momenti di approfondimento con convegni e mostre sulla produzione locale. Un evento clou è la gara podistica che si snoda tra i campi di radicchio, simbolo della vitalità e della passione della comunità di Asigliano Veneto.

Il radicchio, gioiello della terra veneta, è un'esperienza per il palato e per lo spirito.