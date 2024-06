Festa del patrono a San Vito di Brendola

In una meravigliosa altura dei colli Berici sorge la meravigliosa Frazione di San Vito, ogni anno in ricorrenza del Santo Patrono il 15 Giugno lo festeggiano con tre giorni di festa. Si inizia dal venerdì con Musica e Stand Gastronomico aperto dalle ore 19,00. Quest'anno anche uno Stand Aperitivo, I primi a base di GNOCCHI la TAGLIATA degli ALPINI non mancano le SALSICCE il CARRÈ.

Gallery