La Festa del panin onto a Ponte di Barbarano

La Pro Loco di Ponte di Barbarano apre la stagione estiva con la FESTA DEL PANIN ONTO!

Tre serate, dal 10 al 12 giugno, con musica live, panini onti e birra!

Venerdì 10 giugno

Sabato 11 giugno

Uno show unico, incredibile, emozionante!

Un progetto che sta spopolando in tutta Italia!

Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona..

Tutti gli artisti che hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un'unica grande notte

EFFETTI CO2

FIAMME

CORIANDOLI

STELLE FILANTI

BUBBLE MACHINE

ANIMAZIONE

LASER

Durante l'evento in regalo molti gadget

Ingresso libero dalle ore 18 sia per il food che per gli spettacoli

Domenica 12 giugno

Panino con:

?? WUSTEL??

??SALSICCIA??

?? HAMBURGER

L'evento nella frazione del comune di Barbarano è tra i piu conosciuti del basso Vicentino.

Tutte le sere MUSICA, SPRITZ, COCKTAIL, SHOTTINI e STRATOSFERICI PANINI