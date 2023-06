'Festa del panin onto' a Barbarano

Sta arrivando il caldo e con lui torna la festa del Panin Onto a Ponte di Barbarano. Il 9-10-11 giugno 2023, 3 serate ad ingresso libero per deliziarvi con ottimi panini onti componibili e tornare a divertirci. Stand gastronomico aperto dalle ore 19.

MENU

Crea il tuo panino con:

??HAMBURGHER??

??SALSICCIA??

?? WÜRSTEL??

?? PORCHETTA ??

... e molto altro!!

novità 2023: opzione panino glutenfree in collaborazione con BiGFree - Vicenza

> Area Food

> Area Beverage

> Musica

Programma

VENERDI 9 GIUGNO

Diapason band tribute Vasco Rossi

Diapason band si specializza dal 1982 nelle canzoni di Vasco Rossi vista la somiglianza fisica e canora del cantante con il rocker modenese, ottenendo fin da subito successo con un pubblico numeroso e portando la band ad imporsi tra le più importanti ed apprezzate tribute band del centro-nord Italia.

SABATO 10 GIUGNO

Ore 21:00 Maxischermo in piazza per la finale UEFA Champions League Manchester City- Inter.

Voglio tornare negli anni '90, il live show più grande d'Italia

il format anni 90' con effetti speciali più richiesto in Italia, che vi farà ballare no stop in un’unica grande notte con le più famose hit degli anni passati!

DOMENICA 11 GIUGNO

Timothy Cavicchini, secondo posto a The Voice Italia 2013, torna a Ponte di Barbarano per raccontare la storia del Rock come mai è stato fatto prima, in un viaggio che riporcorre la vita di grandi artisti a partire dagli anni '50 e porterà sul palco tutte le più belle Hit internazionali senza tralasciare i grandi classici italiani.

Location: Piazza Chiesa a Ponte di Barbarano (VI)