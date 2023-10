Festa del Maron in Valrovina

In Valrovina, pittoresco paesino dei colli bassanesi, dal 1974 intorno alla metà di Ottobre, si svolge la Festa del Maron. Alla Festa del Maron dal 6 al 15 ottobre 2023 sarà sempre presente: lo stand gastronomico con marroni, musica, spettacoli, mostre, incontri culturali e degustazioni.

Nelle due domeniche della manifestazione si svolgerà il taglio e vendita del "Maxi dolce al Maron". Domenica 16 non perdetevi la premiazione del Maron d'Oro alle ore 17.

PROGRAMMA 2023

Venerdì 6:

Ore 20.30 – Arrosticini Special Night

Ore 21.00 – Teatro Tenda “Falsi d’autore”, commedia in dialetto veneto.

Sabato 7:

Serata Musica Live a cura di Maroon Haze

Ore 18.00 - Dj set + aperitivo al chiosco con Bob Rage & Peanuke

Ore 21.00 – Teatro Tenda: live con Arianna Antinori



Domenica 8:

Ore 8.30 – Su e Zo per Valrovina. Escursione con la guida Devis Pertile, percorso ad anello su sentiero collinare, 5km (Info: 346 350 8096)

Ore 10.00 – raccolta nominativi per la formazione della giuria popolare del concorso “Dolse al Maron” del 15 ottobre

Ore 12.00 – ci si incontra e ci si conosce a tavola

Ore 12.30 – taglio e vendita del Maxi Dolce al Maron 23

Ore 14.30 – Controvento: danze e canzoni con gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia di Valrovina

Ore 15.30 – gruppo “Le antiche tradizioni”, esibizione nella culinaria arte del “brustoear i maroni”

Ore 16.00 – Bub Band, brass band di giovani con musica itinerante

Ore 16.30 – “Dolse al Maron Kids”. Laboratorio di cucina per bambini 3-7 anni a cura di Roberta Cataldi (posti limitati, prenotazioni al 346 216 4442)

Ore 19.00 – stand gastronomico



Mercoledì 11:

Ore 21.00 – Centro Civico : serata letteraria con l’autore Roberto Zannini che presenterà il libro “Nel castello della scala, ambientato ai tempi degli Ezzelini, nella fortezza che controllava le Scale di Primolano. Una storia a cavallo tra fantasy e spionaggio con dei tocchi horror, che parla di viaggio e di viaggiatori.

Un romanzo di formazione adatto a tutte le età.



Giovedì 12:

Ore 20.45 – Centro Civico : serata medica “Insieme per ridare la gioia di vedere”. Relatore Enrico Vidale, responsabile comunicazione fonazione banca degli occhi di Mestre, a cura di Aido, Alpini, Donatori di Sangue Valrovina.



Venerdì 13:

Ore 20.30 – Arrosticini Special Night / Teatro Tenda: “Le Sorelle Alzheimer, commedia in 2 atti.



Sabato 14:

Ore 18:00 - aperitivo con Dj NIZ

Ore 19:00 - apertura stand gastronomico

Ore 21.00 - Golden Boy (Senigallia), Rockabilly band

Ore 22.30 - Half Chicken (Catania), Hot Rhythm and Blues from Sicily



Domenica 15:

Ore 8.00/8.30 – partenza cronoscalata monte Caina (iscrizioni presso il running store San Michele o presso partenza gare)

Ore 9.00 – Allestimento e apertura mostre

Concorso Maron d’oro 2023

Frutta e Verdura Nostrana, curata da Emmanuel Manera

In sala civica: Mostra Micologica, curata dal gruppo Micologico “Tono Greselin” di Bassano del Grappa