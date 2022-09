Festa del maron in Valrovina

Dopo due anni di evidente quiete sta tornando la serata più potente del bassanese, l’unica festa per donne, uomini e animali: la FESTA DEL MARON di Valrovina.

Il gruppo MaroonHaze non ha voluto far mancare l’appuntamento che il vostro cuore sta aspettando.

La 21° edizione si terrà il giorno SABATO 8 OTTOBRE sempre lì, nel campo sportivo a fianco della storica torre, nel letto di questa valle tranquilla e raffinata ai piedi dell’altopiano dei Sette Comuni.

Ad accompagnarvi quindi in questa serata avrete a disposizione le migliori selezioni enologiche dai sommelier di fiducia Mauro & Co e dalle magnifiche collaboratrici presso l’enoteca, piatti tipici proposti dall’antica cucina e non potranno mancare i consueti e tradizionali marroni del paese.

L’ora di inizio del concerto sarà alle ore 21:00 ma gli stand enogastronomici apriranno prima verso le 19:45.

La festa che apre le porte alla stagione fredda si terrà con qualsiasi condizione meteorologica e a farvi ballare ci penseranno artisti già riconosciuti nel panorama musicale italiano e giovani promesse.

Si esibiranno:

- Chiara in Wonderland

- Broken Clocks

- Forelock