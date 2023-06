Festa del fuoco e il black metal norvegese al Borgo

Siete pronti per la mitica Festa del fuoco? Il fuoco è simbolo di rigenerazione, energia, creatività, libertà, amore e coraggio! Con i suoi bagliori, il fuoco allontana le tenebre, le streghe e gli spiriti maligni! Con il suo calore, il fuoco unisce l’uomo e la donna in una passione ardente! Si celebra una notte magica e carica di prodigi! Si accenderanno i falò che illumineranno il cielo e disegneranno promesse d’amore e di fortuna! Si canterà e si ballerà con i mitici Ragnarök, che faranno scatenare con la loro musica travolgente.

SABATO 1/7/2023 ALLE ORE 22:00

FESTA DEL FUOCO - Ragnarök LIVE a Il Borgo

Il Borgo Via borgo 31, Montebello Vicentino

I Ragnarock vi faranno vibrare con il loro black metal norvegese. Sono nati nel 1994 a Sarpsborg, da un’idea di Jerv e Jontho, ex membri dei Thoth. Insieme a Thyme e Rym, hanno iniziato a suonare un black metal ispirato alla mitologia norrena, ai vichinghi, alla guerra e all’anticristianesimo. Il loro nome deriva dalla parola norrena Ragnarök, che indica la battaglia finale tra gli dei e i giganti del ghiaccio. Da allora, i Ragnarock hanno pubblicato dieci album in studio, l’ultimo dei quali è Non Debellicata. Hanno anche partecipato a diverse compilation e festival dedicati al black metal. La loro musica si caratterizza per la velocità, l’aggressività, le chitarre distorte e la voce urlata. I loro testi sono scritti in inglese e in norvegese antico. Non perdete l’occasione di assistere al loro concerto, che vi farà entrare nel mondo oscuro e potente del black metal norvegese!