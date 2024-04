Festa del Formaggio a Nogarole: cucina di qualità con specialità gnocchi con la fioretta

Indirizzo non disponibile

Festa del Formaggio a Nogarole, tre giorni di gusto e divertimento da Venerdì 3 Maggio 2024 fino a Domenica 5 Maggio 2024.

Menù: Durante la Festa del Formaggio, lo stand gastronomico offrirà un'ampia varietà di delizie culinarie, progettate per soddisfare ogni palato. Tra le specialità in menu ci saranno i gnocchi di fioretta, freschi e impastati al momento con la fioretta della latteria di Nogarole. Questi saranno disponibili in due varianti di condimento: il tradizionale burro e salvia e una versione più creativa con speck e noci. Oltre a questi, sarà possibile assaporare una selezione di formaggi "Monte Faldo" De.Co., prodotti sempre dalla latteria locale, insieme a salumi e affettati di eccezionale qualità, miele Valchiampo De.Co., e un appetitoso stracotto di maiale servito con polenta.

Programma

Venerdì 3 Maggio 2024

19:00 - Apertura della festa con aperitivo e musica dal DJ.

19:30 - Apertura delle cucine per gustare gnocchi di fioretta e formaggi locali.

21:30 - Serata danzante con DJ set CRASH - The Party.

01:00 - Chiusura degli stand.

Sabato 4 Maggio 2024

17:00 - Partenza della 48ª corsa podistica Chiampo-Nogarole, con premiazione dei vincitori.

18:00 - Apertura delle cucine e del mercato di formaggi, prodotti agricoli e artigianato locale.

21:30 - Concerto live Nuovanta - Party 90+2000 Live Tribute Band.

Domenica 5 Maggio 2024

7:30-9:30 - Iscrizioni per la 9ª Caminada dei Capitei, con partenza libera e ristori a base di formaggi.

8:00 - Apertura del mercato.

11:30 - Apertura delle cucine con opzioni anche senza glutine e altre delizie locali.

14:00 - Chiusura della camminata e dimostrazione di lavorazione del formaggio in Piazza Marconi.

14:00 - Intrattenimento pomeridiano con musica dal vivo e spettacolo comico di giocoleria e equilibrismo.

18:00 - Riapertura delle cucine fino alle 20:00.