ChocoMoments: Festa del cioccolato artigianale a Marostica

L’arte dei migliori maestri cioccolatieri d’Italia ritorna a Marostica. CHOCOMOMENTS - festa del cioccolato artigianale sarà in Piazza degli Scacchi da venerdì 5 a domenica 7 novembre 2021.

Un ricco assortimento di gustose praline, cioccolato di Modica, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, cioccolato di Perugia, creme spalmabili di tutti i gusti, liquori al cioccolato, cioccolato piemontese, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e le raffinate e divertenti sculture di cioccolato.

La dolcezza del vero cioccolato artigianale conquisterà tutti grazie a tantissime golose tentazioni ad opera dei maestri cioccolatieri che vi aspettano durante la mostra mercato con stand aperti tutto il giorno.

Per i più piccoli tutti i giorni c’è lo spazio ChocoBaby aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Non è necessaria la prenotazione, costo 5 euro, durata circa 15 min.

Cioccolato di ogni forma, assaggi e poi laboratori, incontri, cooking show, tutti dedicati al cibo degli dei.