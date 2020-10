Festa del Cioccolato a Bassano con i maestri cioccolatieri

Questo weekend a Bassano è in calendario la manifestazione gastronomica "Art & Ciocc: Il Tour dei Cioccolatieri" . Sarà la centralissima via Piazza Libertà ad ospitare i cioccolatieri che da oltre dieci anni portano golosissime prelibatezze di alta qualità artigianale nelle maggiori piazze e centri storici di tutta Italia…

Per l'occasione saranno allestiti numerosi stand per la vendita e degustazione del cioccolato in tutte le sue forme e gusti. Ciascun maestro cioccolatiere, che partecipa al tour, è specializzato in una particolare produzione, legata anche alla tradizione della propria regione d’origine con piccole e grandi "sculture" cioccolatiere. Così da Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Puglia, Sicilia sarà possibile compiere un "dolce viaggio culinario" attraverso le infinite declinazioni del cioccolato: dai cuneesi al rhum e ai liquori al cioccolato servito in cialde croccanti; dal maxi-cremino alla nocciola e gianduia piemontese al cioccolato di Modica, passando per torrone e confetti al cioccolato; cioccolato perugino, cioccolatini all’olio extravergine, lastre di cioccolato nei vari gusti; macarons e croccanti. Immancabili poi il cioccolato crudo o senza glutine, le torte al cioccolato, 42 tipi di pralina, le barrette, i cioccolatini, i cremini, i liquori al cioccolato, le chips di cioccolato croccante, il chocokebab, i cioccolatini alla birra. Cioccolato di tutte le forme e tipi, trasformati in opere d'arte pasticcera, dalle scarpe col tacco di cioccolato a quelle da calcio fino all’ultima generazione di I-Phone, ma non mancheranno anche le classiche barrette, i cremini e i raffinati e colorati cioccolatini.

Sabato 24 ottobre 18-24; domenica 25 e lunedì 26 ottobre 9-21

Piazza Libertà - BASSANO DEL GRAPPA (VI)

INGRESSO GRATUITO!

L’EVENTO SI TERRA’ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di Covid 19, ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina che chiediamo di utilizzare anche all’aperto in caso non sia possibile mantenere il distanziamento.