Festa del Bisele a Tonezza del Cimone, degustazioni e mercatini

Sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 torna la Festa Del Bisele a Tonezza del Cimone (VI) evento enogastronomico a base di piatti e prodotti tipici dell’altopiano di Tonezza, con il contorno di mercatini natalizi, giochi per bambini.

Mercatini, stand gastronomici, tornei di briscola, laboratori creativi per bambini, e musica popolare.

Inizio SABATO pomeriggio fino a sera (17.00-20.00) con laboratori per bambini dedicati ad esprimere un divertente momento in famiglia. Per la cena si aprirà lo stand gastronomico con prodotti tipici locali, uno fra questi è la patona De.Co. A fine serata sarete accolti da musica popolare veneta dal vivo con il gruppo Tino e i Fiaschi.

DOMENICA a pranzo se ve lo siete persi potrete degustare di nuovo i nostri piatti della tradizione. Dalle 10.30 alle 17.00 ritorneranno i laboratori dei bambini anche per tutta la famiglia. Il menù tipico Tonezzano è fisso a 15€ e comprende patona De.Co., crauti, cotechino, sopressa e formaggi di malga. Sarà inoltre possibile degustare piatti alternativi quali zuppe, wustel, patatine fritte, pasta e molto altro! Alle 15 ci sarà un torneo di briscola a coppie.

Non dimenticatevi che per tutto il giorno saranno disponibili i mercatini alimentari e di artigianato dalle 10.00-17.00.

Presso Impianti Sportivi, Tonezza del Cimone

PRENOTAZIONE: Ufficio turistico 0445 749500 / 351 7557871 •Sergio: 3402228171