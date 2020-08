Festa del Baccalà 2020 a Sandrigo: il rinomato piatto in tutte le sue varianti

Una delle sagre più importanti in Veneto, la kermesse più gustosa di sempre torna a Sandrigo con un programma ridotto ma pieno di novità. La trentatreesima edizione della manifestazione che celebra il piatto principe della tradizione culinaria veneta sarà più breve rispetto agli altri anni, ma rimane intatta la festa con i numerosi stand gastronomici in cui si potrà gustare la specialità vicentina. Per gli amanti del baccalà a settembre il paradiso è a Sandrigo.

Protagonista assoluto sarà lo stoccafisso, preparato secondo la classica ricetta codificata. Si gusterà il bacalà come tradizione vuole, accompagnato da polenta al cucchiaio, oppure in una delle varianti presentate nelle diverse serate, tra cui gli gnocchi e il risotto al bacalà.

Menù

Tra le pietanze degli stand saranno sempre disponibili bacalà alla vicentina e mantecato, crocchette di merluzzo con patate fritte e un piatto senza bacalà.

I primi si alterneranno nelle varie serate con due novità, lasagnetta gratinata al bacalà e mezzelune ripiene al bacalà mantecato, oltre ai classici gnocchi e risotto al bacalà.

Presente come ogni anno anche la possibilità di asporto di varie specialità nello stand dedicato, con cassa autonoma, durante i quattro giorni della Festa del Bacalà.

Programma

33^ Festa del Bacalà alla Vicentina a Sandrigo

Venerdì 18 Settembre

Ore 19.00 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO : LASAGNA AL FORNO GRATINATA AL BACALA’

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Sabato 19 Settembre

Ore 19.00 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO : GNOCCHI DI PATATE AL BACALA’

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Domenica 20 Settembre

Ore 11.30 e ore 19.00 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO : MEZZELUNE DI PASTA FRESCA RIPIENE DI BACALA’ MANTECATO

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Lunedì 21 Settembre

Ore 19.00 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO: RISOTTO DI GRUMOLO DELLE ABADESSE AL BACALA’

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

ALTERNATIVA AL BACALA’ – primi piatti in bianco o al pomodoro

Piatto Rustico con formaggi, ossocollo e polenta km 0.

Bacalà alla Vicentina SENZA GLUTINE – Bacalà mantecato SENZA GLUTINE

Per i più piccoli: FISH&CHIPS: crocchette di merluzzo con patatine fritte

L’accesso alla Festa del Bacalà 2020 ed agli eventi collaterali sarà consentito solo tramite prenotazione online al sito www.festadelbaccala.com, al fine di garantire il distanziamento sociale e la massima sicurezza per tutti i partecipanti. Online sarà possibile scegliere il giorno, l’ora (due saranno i turni a serata disponibili), il tavolo e il posto a sedere, oltre i piatti che si desiderano assaggiare. L’ordine verrà automaticamente inviato all’organizzazione e il pagamento sarà elettronico tramite bancomat, carta di credito o pay pal, per evitare assembramenti e attese alle casse.

Festa del Bacalà

Quando: da mercoledì 16 a lunedì 21 settembre 2020

Dove: Piazza SS. Filippo e Giacomo a Sandrigo (Vicenza)

Orario: tutte le sere, sabato e domenica anche a pranzo

Info: mail info@prolocosandrigo.it, telefono 0444 658148

Prevendite sul sito: www.festadelbaccala.com

L’accesso alle tensostrutture sarà consentito solo dopo la misurazione della temperatura corporea da parte del presidio sanitario e l’igienizzazione delle mani. Una volta all’interno degli stand gastronomici si verrà accompagnati al proprio posto dagli steward e i volontari porteranno direttamente al tavolo i piatti ordinati, come in un vero ristorante, mentre nel caso di ulteriori consumazioni sarà possibile ordinare tramite gli ipad in dotazione al personale di sala.

La nuova modalità di servizio verrà testata quest’anno e potrebbe restare anche per le prossime edizioni, nell’ottica di rendere l’esperienza alla Festa del Bacalà unica e coinvolgente.

È stata annullata la tradizionale cerimonia di investitura dei nuovi Confratelli per problemi di spazio ed assembramenti.