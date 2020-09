Sarà Corte dei Bissari a Vicenza ad ospitare, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, l'edizione 2020 della Festa del Bacalà di Vicenza

In occasione del tradizionale appuntamento, promosso dall'Associazione Nazionale Alpini in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive, cittadini e turisti potranno degustare il piatto tipico vicentino “polenta e baccalà” insieme con altre specialità del territorio. I gazebo con tavoli e panche allestiti in Corte dei Bissari permetteranno di ospitare, nel pieno rispetto delle normative anti-contagio, circa 150 posti a sedere.

Sarà previsto anche un intrattenimento musicale a cura di dj e artisti locali.