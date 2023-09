Festa del Bacalà alla Vicentina: a Sandrigo tradizione, gusto e divertimento

Nelle ultime due settimane di settembre le strade di Sandrigo si vestono dei colori della bandiera norvegese per ospitare la 36esima edizione della Festa del Bacalà alla Vicentina, che rappresenta un momento di incontro con la comunità di Røst, piccola isola delle Lofoten dove si pesca e viene essiccato il merluzzo utilizzato per preparare il piatto. La festa è un punto di riferimento della tradizione gastronomica locale e ha contribuito a far apprezzare a moltissime persone il piatto tipico ormai conosciuto in tutto il mondo, e che rappresenta questo territorio.

Anche quest’anno si annuncia con un ricco programma: martedì 12 settembre il Gran Galà del Bacalà, esclusiva cena solo su prenotazione. Dal 14 al 17 e dal 21 al 25 apertura degli stand gastronomici che saranno attivi nelle piazze del paese dove, oltre al tradizionale piatto, si potranno gustare molte altre ricette tradizionali e innovative a base di bacalà: i bigoli, gli gnocchi, gli spaghettoni di grano duro, il pasticcio, la pizza gourmet, il bacalà in tempura, il risotto, il sushi con il bacalà e tante altre proposte. In abbinamento i vini del territorio della Cantina Beato Bartolomeo da Breganze e di IoMazzucato. Domenica 18 torna Bacco&Bacalà in villa Mascotto : il banco di degustazione di vini italiani e stranieri abbinabili al Bacalà. Domenica 24 alle 10 invece la Confraternita del Bacalà celebrerà in Piazza Garibaldi l’investitura dei nuovi Confratelli che sarà anticipata dal Corteo del Doge con l’arrivo a Sandrigo anche di Pietro Querini, sbandieratori e figuranti.

Durante la manifestazione mercatini solidali, dei sapori e delle tradizioni, workshop, mostre e concerti completeranno la proposta per il pubblico.

36^ FESTA DEL BACALA' ALLA VICENTINA con Stoccafisso di Lofoten IGP Dal 14 al 17 e dal 21 al 25 settembre 2023

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE Ore 19.00: Apertura Stand Specialità Gnocchi al bacalà e altre specialità a base di bacalà Ore 20.00 P.za Centrale: Masterclass Clubsandwich di Jesolo classico e variante al baccala. Deugstazione A seguire JAZZ QUARTET musica Jazz dal vivo

VENERDI’ 15 SETTEMBRE Ore 19.00: Apertura Stand Specialità Pizza gourmet al bacalà e altre specialità a base di bacalà Ore 21.00 P.za Centrale: H1N1 la band con le hits più famose degli anni 80 e 90.

SABATO 16 SETTEMBRE Ore 19.00: Apertura Stand Specialità Gnocchi al bacalà e altre specialità a base di bacalà Ore 21.00 P.za Centrale: GUNS CELEBRATION - tribute band del gruppo Guns N’ Roses.

DOMENICA 17 SETTEMBRE Ore 12.00 e ore 19.00: Apertura Stand Specialità Bigoli al torcio al bacalà e altre specialità a base di bacalà Dalle ore 16.30 P.za Centrale: SPETTACOLO PER BAMBINI e FAMIGLIE “La Zuppa di Cipolle, teatrino” e ''LaBollatorio". DUALISM danza e spettacolo di fuoco. Dalle ore 18.30 SANDRIGO HOCKEY: presentazione della società sportiva e delle squadre stagione '23-'24. Intrattenimento con Dj.

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE Ore 19.00: Apertura Stand Specialità Gnocchi al bacalà e altre specialità a base di bacalà Ore 20.00 P.za Centrale: Sulla Rotta di Querini: Malvasia&Bachalau Storie e degustazioni con la Confraternita del Bacalà e l’Unione Cuochi del Veneto. Cooking show.



Lo stoccafisso utilizzato per preparare i piatti è unicamente quello IGP del Consorzio.