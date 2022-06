Festa dei Popoli a Thiene: spettacoli, cibi dal mondo

Lo slogan scelto per questa 13° edizione della festa è “il mondo al centro” per dare evidenza al fatto che ognuno di noi mette al centro quello che ha di più importante. L’invito è mettersi al centro per camminare insieme e vivere l’incontro come momento di crescita. La Festa dei Popoli siamo noi, ieri come oggi.

Due sono le novità di questa 13° edizione.

Il mondo a colori, uno spazio all’interno del Parco di Villa Fabris, che vedrà l’esposizione di opere d’arte di artisti stranieri ed italiani. E dove sarà possibile vedere gli stessi artisti all’opera.

Domenica 19 giugno

Thiene (VI) – Il mondo al centro. 13° Festa dei Popoli Thiene Parco di Villa Fabris ore 15.30 – 19.30

Apertura festa e Saluti in lingua

Spettacoli dal Mondo

Laboratori e Stand di Associazioni

Stand cibo etnico da asporto

“Il mondo a colori”: esposizione artistica

Animazione del Centro storico con la partecipazione dei Paesi (h 18.30)

Estrazione lotteria e chiusura Festa dei Popoli Thiene (h 19.30)