Domenica 14 aprile 2024, l'Azienda Agricola Juvenilia, situata in Località Ceresara a Schio, invita tutti a partecipare alla Festa dei pomari in fiore, un evento che si svolgerà dalle 10:00 alle 18:00. Sarà una giornata all'insegna della natura e del divertimento con diverse attività pensate per adulti e bambini.

Durante l'evento, saranno organizzate visite guidate per ammirare la bellezza dei pomari in piena fioritura, offrendo ai partecipanti l'opportunità di scoprire i segreti della frutticoltura. Alle 11:30, tutti sono invitati a unirsi alla bicchierata di ringraziamento, un momento conviviale per condividere la gioia dell'inizio della primavera.

Gli appassionati di gastronomia potranno deliziarsi con le proposte dello stand gastronomico di Agritour, che offrirà piatti tipici della tradizione agricola. Per i più piccoli, sarà allestita una divertente "piscina di fieno", garantendo momenti di puro divertimento in un contesto sicuro e naturale.

Il pomeriggio sarà allietato dalla musica dei Tedarè Ostinata Orchestra, che regalerà all'evento un'atmosfera festosa e coinvolgente. Per informazioni e dettagli sull'evento, è possibile contattare l'Azienda Agricola Juvenilia al numero 348 005 2835. Una giornata imperdibile per chi ama la natura, la musica e il buon cibo.