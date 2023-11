Festa dei Gargati in Val Liona, due fine settimana per gustare le specialità locali

Il comune di Val Liona, situato sui suggestivi Colli Berici, si appresta a celebrare uno dei suoi tesori gastronomici più pregiati: i Gargati De.Co. Questa pasta fresca tipica, la cui produzione si tramanda da oltre un secolo, diventa la protagonista indiscussa di due weekend all'insegna del gusto e della tradizione. L'appuntamento con la Festa dei Gargati è per sabato 18 e domenica 19 novembre, e prosegue sabato 15 e domenica 26 novembre 2023, giorni in cui il territorio si anima tra stand gastronomici e la raffinatezza dei locali che reinterpretano questa specialità.

I Gargati di Val Liona, riconosciuti come Denominazione Comunale (De.Co.), sono realizzati con una farina speciale, macinata a pietra e ottenuta da grano coltivato esclusivamente nella fertile Val Liona. La loro cottura lenta, che può superare i trenta minuti, è garanzia di un sapore e una consistenza unici che si sposano perfettamente con una varietà di condimenti.

Per chi predilige la convivialità e l'atmosfera allegra di una festa di paese, Spiazzo di Val Liona sarà il luogo ideale. In piazza del Donatore, i visitatori potranno assaporare i Gargati accompagnati da condimenti classici e innovativi, proposti negli stand appositamente allestiti per l'evento.

Parallelamente, gli amanti della buona tavola avranno l'opportunità di scoprire le interpretazioni culinarie degli chef di otto rinomati ristoranti del territorio: la Trattoria da Munaretto, il Trequarti, la Trattoria Isetta, il Ristorante agricolo Da Valentino, la Trattoria Vigheto dal 1840, il Lupo Rosso Pub Pizzeria, il Bronza Cuerta Pub & Grill e l’azienda agricola Cà Vajenta. Ognuno di questi locali contribuirà alla festa con menù dedicati e abbinamenti originali, promuovendo e celebrando la qualità dei Gargati De.Co. di Val Liona.

PROGRAMMA 2023

Martedì 14 Novembre

Ore 20:00 – Una serata di gala si terrà al Ristorante Agricolo "Da Valentino", accessibile esclusivamente su prenotazione.

Sabato 18 Novembre

Ore 19:00 – Gli stand gastronomici apriranno i battenti in Piazza del Donatore, nel cuore di Spiazzo di Val Liona, offrendo una varietà di delizie culinarie.

Domenica 19 Novembre

Ore 8:30 – Una escursione, organizzata da @visit.val.liona, partirà da Piazza del Donatore. Nel programma è inclusa una visita alla Cooperativa Le Valli per scoprire i segreti della panificazione locale e per degustare i vini prodotti dalla Cantina Elvira. Per partecipare è richiesto un contributo di 8€ per gli adulti.

Ore 12:00 – Riapertura degli stand gastronomici per continuare la festa del gusto.

Ore 19:00 – Nuova apertura serale degli stand gastronomici, per chiudere la giornata con sapori indimenticabili.

Sabato 25 Novembre

Ore 19:00 – Gli stand gastronomici tornano ad accogliere visitatori e palati raffinati in Piazza del Donatore.

Domenica 26 Novembre

Ore 12:00 – Apertura diurna degli stand gastronomici, per un altro giorno di festa culinaria.

Ore 19:00 – Gli stand gastronomici aprono nuovamente per l'ultima serata di questa festa ricca di sapori e tradizioni.

La festa è un'occasione imperdibile non solo per gustare una pasta di eccezionale qualità ma anche per vivere l'esperienza dell'accoglienza tipica di questi luoghi, dove il cibo si fa portatore di storia e di cultura. Segnatevi le date e preparatevi a una full immersion nei sapori autentici della cucina veneta.