Festa dei Bisi di Pozzolo

Ogni primavera a Pozzolo di Villaga si svolge la Festa dei Bisi, per celebrare i rinomati piselli, conosciuti per il loro gusto dolce e unico. Durante il festival, i visitatori possono gustare una varietà di piatti tradizionali che mettono in risalto i bisi, considerati veri e propri "smeraldi" della cucina locale. La festa, che si svolge dal 17 al 19 maggio 2024, offre anche intrattenimenti come musica, karaoke e competizioni di orienteering, rendendo il weekend ricco di attività per tutte le età.

Menù

Fettuccine "Spadellate" con Bisi: Preparazione fresca e saporita con piselli, pomodoro o ragù.

Maccheroni con Bisi: Serviti con scelte di condimento tra pomodoro o ragù, per un classico tocco italiano.

Grigliata e Sottofiletto: Piatti di carne prelibati che offrono un gustoso contrasto con i dolci piselli.

Galletto ai Ferri: Perfettamente grigliato, una scelta leggera e deliziosa.

Cotechino con Bisi: Un abbinamento tradizionale della cucina veneta, dove il sapore speziato del cotechino completa la dolcezza dei bisi.

Baccalà con Bisi: Un piatto che unisce il pesce salato a piselli freschi, offrendo un equilibrio di sapori.

Fagioli con Patatine Fritte: Un contorno classico per accompagnare i piatti principali.

Dolci vari: Per concludere il pasto, una selezione di dolci tradizionali fatti dalle donne del paese

Venerdì, 17 Maggio

19.00 - Apertura degli stand gastronomici: potrai gustare piatti locali a base di bisi, tra cui fettuccine "spadellate", maccheroni, cotechino con bisi e molto altro.

21.00 - Serata Karaoke con Sonia e Ale, un momento di divertimento e musica aperto a tutti.

Sabato, 18 Maggio

09.00 - Ritrovo per la Gara di Orienteering presso il campo sportivo, con partenze libere dalle 9.30 fino alle 12.30.

12.30 - Cerimonia di premiazione della gara di orienteering.

18.00 - Riapertura degli stand gastronomici per la cena.

20.30 - Musica e Karaoke con DJ Kabubj, per continuare la serata all'insegna del divertimento.

Domenica, 19 Maggio

Durante tutta la giornata, sarà possibile visitare la mostra dei "Bisi de Pozzolo" negli stand gastronomici, dove si potranno assaggiare le diverse varietà di piselli e i piatti tipici della tradizione.

Note: La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, con ampi spazi coperti disponibili per tutti gli eventi.

Durante la festa mostra mercato dei prodotti locali come patate, piselli e vini.

Per maggiori informazioni, contattare Massimo al 340 6918898.