Festa dee Ravisse a Solagna

La Pro Loco di Solagna organizza per sabato 17 ottobre dalle 19.00 sotto il tendone del patronato la Festa dee Ravisse!

Il nostro orto di montagna produce anche in questa stagione. Alcune verdure hanno bisogno di prendere il primo freddo intenso, migliorano così la loro qualità, fra queste la “ravissa” che diventa buonissima. La ravissa è un tipo di rapa che stagione e terreno permettendo raggiunge dimensioni notevoli.

Ravisse e salsiccia € 8

Ravisse e masanete € 8

Piatto Bimbi (wustel e patatine) € 5

Solo su prenotazione sia per consumazione in loco che per asporto

Per prenotare inviare un messaggio al 340.8632673 indicando nome e cognome, numero partecipanti e porzioni da asporto desiderate, specificando il tipo di piatto che si vuole ordinare)