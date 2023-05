Festa dea Siaresa a Castegnero con ricco stand gastronomico

Indirizzo non disponibile

Anche quest'anno si svolgerà la "Festa dea Siaresa" a Castegnero dal 2 al 4 giugno 2023, con spettacoli, musica, teatro, esibizioni di danza, un contest musicale, laboratori e giochi di animazione per giovani e bambini oltre allo stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 con la vendita delle ciliegie e la storica Mostra delle Ciliegie, che si terrà sabato 3 Giugno dalle 16.00 alle 19.00 con le premiazioni.

Festa della ciliegia di Castegnero, siaresa nel dialetto, è una delle sagre a cui non mancare nei Colli. Da non perdere i primi con la ciliegia, i secondi e i dolci, anche la scelta dei vini è molto curata. Durante ciascuna giornata della manifestazione sarà possibile non solo degustare ed acquistare le ciliegie di Castegnero ma anche assaggiare i piatti tradizionali della zona.

Questo gustoso frutto di inizio estate nell'area dei Colli Berici trova un ambiente privilegiato di crescita e diffusione e le ciliegie di Castegnero sono rinomate da sempre.

Tradizionale Festa dea Siaresa 2023 ain piazza a Castegnero il 02-03-04 Giugno.