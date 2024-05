Festa dea Siaresa a Castegnero con ricco stand gastronomico

Indirizzo non disponibile

E' una delle sagre più attese e rinomate per la qualità della cucina. Anche quest'anno si svolgerà la "Festa dea Siaresa" a Castegnero con spettacoli, musica, teatro, esibizioni di danza, un contest musicale, laboratori e giochi di animazione per giovani e bambini oltre allo stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 con la vendita delle ciliegie. L'appuntamento con la 42^ edizione della Festa dea Siaresa di Castegnero è dal 31 maggio e 1-2 giugno dal 7 al 9 giugno 2024. La storica Mostra delle Ciliegie si terrà sabato 3 Giugno dalle 16:00 alle 19:00, seguita dalle premiazioni.

Menù: Tortelli con caprino e Ciliegie, Fettuccine al brasato con Ciliegie di Castegnero, Bigoli al ragù e al pomodoro. Tagliata con rucola e polenta. Salsiccia e costine con polenta. Grigliata mista (salsiccia, costina, pancetta) con polenta. Sopressa Vicentina con polenta. Piatto di formaggi misti selezione DOP con marmellata di ciliegie e polenta

Vini DOCG della zona. Birre artigianali e altro. Stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19:00, dove si potranno degustare e acquistare le rinomate ciliegie di Castegnero.

Programma

Venerdì 31 Maggio

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 19:00: Aperitivo e serata con RickyAnimation

Sabato 1 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:30: Live tribute cover Aerosmith - BigOnes

Domenica 2 Giugno

Ore 16:00: La domenica del Bambino: giochi, laboratori e animazione musicale con RickyAnimation

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Serata animata con RickyAnimation

Venerdì 7 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 19:00: Aperitivo e serata con RickyAnimation

Sabato 8 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:30: Live tribute cover Ligabue - Anime in Plexiglass

Domenica 9 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 19:00: Aperitivo e serata con RickyAnimation

Festa della ciliegia di Castegnero, siaresa nel dialetto, è una delle sagre a cui non mancare nei Colli. Da non perdere i primi con la ciliegia, i secondi e i dolci, anche la scelta dei vini è molto curata. Durante ciascuna giornata della manifestazione sarà possibile non solo degustare ed acquistare le ciliegie di Castegnero ma anche assaggiare i piatti tradizionali della zona.