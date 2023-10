Festa dea Polenta e Scopeton a Montecchio

La Prima Festa dea Polenta e Scopeton si terrà a Montecchio Maggiore Sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre 2023.

Il piatto protagonista delle serate sarà, naturalmente, la polenta brustolà e l'aringa affumicata.

Lo scopeton è un pesce che si strofinava sulla polenta per renderla più saporita. Insomma, un piatto povero ma prelibato, semplice ma dal gusto deciso. La polenta e lo scopeton hanno rappresentato agli inizi del secolo scorso, una risorsa vitale, per la sopravvivenza nella povertà della popolazione del Veneto.

Ecco cosa si potrà degustare: bigoli con la sardea "piatto forte" con polenta molle e scopeton e con polenta brustolà e filetti di aringa affumicata, vino Durello e birra.

Apertura stand gatronomico: ore 19:00

Musica a partire dalle ore 20.00

Sabato 14 ottobre: I Fiati Corti

Domenica 15 ottobre: Ciccio Corona Trio

I volontari Pro Loco Alte Montecchio vi accoglieranno all'interno di una tensostruttura allestita nel parcheggio antistante la nuova sede Pro Loco in via dei Trozi n.2.

Un piatto che affonda le sue radici nelle umili origini della cucina veneta: la "Polenta e Scopeton". Questa pietanza, che ha accompagnato i periodi di quaresima degli antenati della regione per decenni, vede l’aringa, prima grigliata e poi sminuzzata, annegata in un condimento di olio extravergine e prezzemolo, lasciata poi a riposare per insaporire. Sebbene sia perfetta per condire un piatto di bigoli, alla Trattoria è tradizione abbinarla a due generose fette di polenta abbrustolita. Pur essendo povero di ingredienti, il sapore che ne risulta è incredibilmente ricco e avvolgente.

Per quanto riguarda il parcheggio, si suggerisce di utilizzare Piazza Marconi. Non è necessaria la prenotazione per partecipare all'evento e non è previsto il servizio d'asporto.

La manifestazione è organizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'organizzazione attraverso il seguente indirizzo email: info@prolocoaltemontecchio.it o chiamando il numero 340 079 6224.