Festa dea damigiana all'Osteria Miles Davis

Ritorna, come ogni anno, l'attesa e storica Festa dea Damigiana di Polegge, un evento che si è guadagnato un posto speciale nel cuore degli appassionati di tradizioni e buon vino. L'Osteria Miles Davis è pronta ad accogliere i partecipanti con un programma ricco di sapori, musica e allegria.

Programma venerdì 24 novembre 2023

La festa sarà allietato dalle mitiche damigiane, che offriranno ai partecipanti l'opportunità di gustare deliziosi vini in un'atmosfera conviviale.

Vin Bianco Brulè: Per gli amanti dei sapori invernali, il vin bianco brulè sarà una vera delizia, capace di riscaldare l'atmosfera e i cuori.

Arrosticini Abruzzesi: Direttamente dalle tradizioni culinarie abruzzesi, gli arrosticini saranno una tentazione irresistibile per gli amanti della buona carne.

Panini de Angeeto: Un classico intramontabile che non può mancare in una festa che celebra le tradizioni e i sapori autentici.

Musica Popolare: La musica sarà un elemento chiave dell'evento, con melodie popolari che accompagneranno i festeggiamenti, contribuendo a creare un'atmosfera gioiosa e autentica.

Ambientazione Goliardica: La festa promette di essere un'esperienza unica, grazie alla sua atmosfera goliardica che invita alla spensieratezza e al divertimento.

Abbigliamento Bucolico Tradizionale-Campagnolo: Per immergersi completamente nello spirito della festa, si consiglia un abbigliamento in stile bucolico e campagnolo, in linea con la tradizione e l'atmosfera dell'evento.

Portare il Proprio Bicchiere da Casa: In un gesto di responsabilità ambientale e per evitare sprechi inutili, si invita ogni partecipante a portare il proprio bicchiere da casa.

"In alto i goti!" è il motto che risuonerà durante la Festa dea Damigiana di Polegge.