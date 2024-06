Festa d'Estate San Luigi a Tezze di Arzignano

Indirizzo non disponibile

La Festa d'Estate San Luigi torna a Tezze di Arzignano con una nuova edizione ricca di eventi, buon cibo e tanto divertimento. La manifestazione si terrà in due weekend consecutivi: 14-15-16 giugno e 21-22-23 giugno. Ogni sera, a partire dalle 19.00, sarà possibile godere delle specialità gastronomiche, mentre dalle 21.00 inizieranno gli eventi serali con dj-set e musica dal vivo.

Programma

Gli stand gastronomici saranno aperti ogni sera dalle 19.00, offrendo una grigliata con le carni di Macelleria Xompero, piatti della tradizione veneta, birra, cocktails e molto altro.

Venerdì 14 Giugno : Serata giovani con evento LIGHT

: Serata giovani con evento LIGHT Sabato 15 Giugno : Musica con BELFO DJ

: Musica con BELFO DJ Domenica 16 Giugno : Musica con DJ GIANNI P.

: Musica con DJ GIANNI P. Venerdì 21 Giugno : Live music con STEPHAL’S BROTHERS

: Live music con STEPHAL’S BROTHERS Sabato 22 Giugno: Dj set by SUNRISE

Dj set by SUNRISE Domenica 23 Giugno: Ligabue tribute con LIGAMANIA

Intrattenimento per i Bambini

Sabato: Area giochi con gonfiabili

Domenica: Intrattenimento con Pepper&Sugar per entrambe le domeniche dei due weekend

Informazioni Utili

Location: Via Mameli – Tezze di Arzignano (VI)

Ingresso: Libero per tutte le giornate

Per informazioni: Ufficio cultura, telefono 0444 476 543