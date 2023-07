Festa d'estate a Parlati di Recoaro, specialità gnocchi con la fioretta fatti come una volta

30’ FESTA D’ESTATE A PARLATI da venerdì 28 a domenica 30 luglio 2023 a Parlati, splendido borgo di Recoaro Terme

Tre giorni ricchi di ottimo cibo, musica, intrattenimento, Teatro in Casa e divertimento. Una ricca serie di appuntamenti al fresco con stand gastronomico di grande qualità: gnocchi tipici, secondi alla brace e vasta scelta di dolci fatti in casa, aperto tutte le sere, domenica anche a pranzo.

Specialità gnocchi con la fioretta: sono un piatto povero della tradizione delle malghe attorno a Recoaro, fatto con un po' di farina e la fioretta sostituisce la patata, oggi viene servito con vari sughi, ma è burro di malga e salvia il condimento classico.

Spettacolo: domenica alle 18.00 Valentina Brusaferro e i suoi "Racconti del Salbaneo", con l'accompagnamento musicale di Gabriele Grotto.

Cristoforo Salbaneo, è una specie di spirito, una sorta di folletto, o meglio, un demone.Non un diavolo maligno, piuttosto un essere selvatico che appare in forma di capriolo, di volpe, di faina o di cornacchia. E’ una bestia di omino vestito di rosso che guarda il mondo a testa in giù, e salta, balla, fa capriole. Appare nei monti, nei boschi, nei campi, nei fossi e nelle pozze d’acqua. Cristoforo è un 'contastorie' straordinario, divertito e divertente, inventa scioglilingua inpronunciabili e spassosi indovinelli rompicapo. Le sue storie racconteranno i momenti più esilaranti degli abitanti del paese di Salvi.

Contrada Parlati sorge ai piedi del Fumante, in una zona non lontana dalla sorgente dell’Agno. Sulla piccola piazza della frazione, si affaccia la chiesa del 1906, dedicata a San Francesco d’Assisi. Il termine Parlati deriva dal cimbro bär e làite, ovvero “riva dell’orso”: questo nome ne testimonia la presenza, in tempi remoti. In luglio e in ottobre vi si svolgono due manifestazioni: la Festa d’estate e la Sagra di San Francesco.