Festa d'autunno a Valdagno: divertimento, musica, specialità gastronomiche, marronata

Anche quest'anno in centro storico a Valdagno, dal 27 ottobre all'1 novembre 2023, si terrà la "Festa d'autunno". Tante occasioni di divertimento, attrazioni viaggianti, giostre e giochi per la gioia di tutti i bambini, stand bavarese della Kolping Familie di Prien, musica dal vivo, specialità gastronomiche, la marronata, i negozi che rimarranno aperti per l'occasione e molto altro.

Programma

- Venerdì 27 ottobre

Dalle 16.00 alle 23.00: stand frittelle con la maresina, sardela, frittelle dolci

Dalle 18.30 alle 23.00: panini "onti", maroni e turbinelo, piatti della cucina locale

Dalle 18.30: apertura stand bavarese della Kolping Familie di Prien

Dalle 21.00 alle 23.30: musica dal vivo in Piazza del Mercato con i Colt 45 rock machine



- Sabato 28 ottobre

Dalle 10.00 alle 22.00 nel Cortile di Palazzo Festari: Ben fatto - piccola fiera del fare con passione

Dalle 16.00 alle 23.00: stand frittelle con la maresina, sardela, frittelle dolci

Dalle 18.30 alle 23.00: panini "onti", maroni e turbinelo, piatti della cucina locale e stand Bavarese

Dalle 21.00 alle 23.30: musica dal vivo con i HBH Show Band



- Domenica 29 ottobre

Escursione con e-bike Vagabondando d'autunno: ritrovo ore 8.00 presso Bar Rivoli di Valdagno a cura di Bike3King (iscrizioni Giuliano 371 389 9653)

Dalle 10.00 alle 22.00 nel Cortile di Palazzo Festari: Ben fatto - piccola fiera del fare con passione

Dalle 10.30 alle 14.00: frittelle con la maresina e sardela

Dalle 11.30 alle 14.00: cucina aperta con i piatti della cucina locale

Dalle 15.00 alle 23.00: stand frittelle con la maresina e sardela, frittelle dolci, maroni e turbinelo

Dalle 18.30 alle 23.00: panini "onti", stand Bavarese, piatti della cucina locale

Ore 20.30 presso Polisportivo Ex Galoppatoio: spettacolo brasiliano "Viva Favela" realizzato da Grupo Pe' No Chào a cura della Cooperazione decentrata Valdagnese

Dalle 21.00 alle 23.30: musica dal vivo in Piazza del Mercato con Dukes Genesis Cover band



- Lunedì 30 ottobre

Stand gastronomici di Provaldagno in Piazza del Mercato chiusi per PAUSA



- Martedì 31 ottobre

Dalle 16.00 alle 23.00: stand frittelle con la maresina, sardela, frittelle dolci

Dalle 18.30 alle 23.00: panini "onti", maroni e turbinelo, piatti della cucina locale e stand Bavarese

Dalle 21.00 alle 23.30: Aspettando Halloween con il DJ The Bert



- Mercoledì 1 novembre

Dalle 10.00 alle 22.00 nel Cortile di Palazzo Festari: Ben fatto - piccola fiera del fare con passione

Dalle 10.30 alle 14.00: frittelle con la maresina e sardela

Dalle 11.30 alle 14.00: cucina aperta con i piatti della cucina locale

Dalle 15.00 alle 21.00: stand frittelle salate e dolci, maroni e turbinelo e stand bavarese

Dalle 18.00 alle 20.30: musica dal vivo in Piazza del Mercato con Tredi Hit Mania

Ore 21.00: chiusura manifestazione

Giostre

Dal pomeriggio di venerdì 27 ottobre a mercoledì 1 novembre attrazioni viaggianti in Piazza Roma, Piazza del Municipio, Piazza Dante, Via Gaetano Marzotto e Parcheggio Marzottini.