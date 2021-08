Festa Contra' Meridiana Camisano: specialità tagliata

Indirizzo non disponibile

Il 21-22-23 agosto si terrà la tredicesima edizione della Festa della Contra’ Meridiana presso lo Stand Eventi a Camisano Vicentino. Potrete degustare le specialità: gnocchi con vari tipi di sughi, tagliata e straecca. Sarà attivo anche il servizio da asporto.

Ogni sera ci sarà l'area giovani con panini onti e vari drink.

Lo stand è aperto anche domenica a mezzogiorno.

La contrada Meridiana è una dellle sei in cui è diviso il comune di Camisano. Il palazzo della Meridiana, esistente fin dal Medioevo nella piazza centrale di Camisano, ha dato il nome alla contrada. E' costituta da quattro borghi: Boschi, Leva', Malspinoso e Torrossa. In quest'ultimo borgo si eregge l'imponente Torre degli Ezzelini risalente al Duecento. Il suo emblema e' rappresentato da una meridiana in campo bianco-rosso. Il motto: Nel tempo pugnando uniti. Datato 1969, anno della prima edizione, il Palio delle Contrade di Camisano rievoca un antico fatto d’armi avvenuto il 7 gennaio 1313, quando le truppe di Cangrande Della Scala, signore veronese, liberarono il castello di Camisano dal dominio di Martino Cane, signore di Padova. Le sei contrà sono: Badia, Concordia, Meridiana, Pieve, Roma e Castello.