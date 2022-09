Indirizzo non disponibile

Valli del Pasubio

Come da tradizione, la stagione autunnale vallense, si apre con la Festa Contadina a Valli del Pasubio. Dopo la versione ridotta del 2020 e lo spazio lasciato a “Valli 400” del 2021 torna in tutto il suo splendore la manifestazione che raggiunge la sua 20° edizione.

Sabato 01 ottobre e domenica 02 ottobre al via la 20° Festa Contadina a Valli del Pasubio. La fiera dell’agricoltura montana è organizzata di concerto tra le associazioni del territorio tra cui PasubAgria, la Pro Loco e il Comune vallense.

Sabato 01 ottobre dalle ore 16.00 si riscaldano i motori con la sfilata dei mezzi agricoli, a seguire nel piazzale dei caduti a fianco della sede municipale, “zughi de sti ani” per bimbi e ragazzi, cibi e bevande con “agri street food”, mercato dei prodotti agricoli di montagna e alle ore 20 Rock'n'roll con il concerto live degli “Slap Back”.

Domenica 02 ottobre dalle ore 9.00 si replica sempre nel piazzale dei caduti. Fiera agricola con esposizione di attrezzature e mezzi per lavori agricoli forestali, aperitivo con “agri street food”, musica con Dj Pedro e mercato dei prodotti agricoli di montagna. Contestualmente presso il piazzale delle scuole si terrà la mostra micologica, il mercatino dell’artigianato e non potevano mancare per il pranzo gli gnocchi preparati dalla Pro Loco.

A cura della Pro Loco l’apertura straordinaria, sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno, del Museo degli Antichi Mestieri presso il Teatro San Sebastiano e la domenica mattina dalle 09.00 alle 12.30 della Segheria alla Veneziana che si trova lungo la rinomata Via dell’Acqua a pochi passi dal centro del paese.

Nella giornata di domenica, sempre la Pro Loco proporrà stand gastronomico con gnocchi, nella tensostruttura di fronte alle scuole comunali, oltre ad organizzare il mercato dell’artigianato locale.

Foto di copertina: Piva Gianvalerio