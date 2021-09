Festa bavarese ad Arzignano con ricco stand gastronomico

Indirizzo non disponibile

Sabato 25 e domenica 26 settembre appuntamento per due giorni di musica e divertimento ALLA BAVARESE con il 44 Folk Fest, per ricordare la mitica festa che si tiene in Baviera.

Ci sarà un ricco stand gastronomico con le delizie bavaresi (stinco, galletto, ribs, alette di pollo, patate, crauti, specialità birraie tedesche e italiane al bar 44 in Piazza Campo Marzio ad Arzignano.

Programma

SABATO

ore 17:00 APERTURA STAND GASTRONOMICI

ore 19,30 LIVE MUSIC

MATCHING CERCO

CONTROVERSO

(Tributo Led Zeppeling)

DOMENICA

ore 17:00 APERTURA STAND GASTRONOMICI

ore 18:00 DJ SET BELFO DJ & PETERMIX