A Valdagno la Festa dell'Agricoltura con i sapori dell'autunno

Da non perdere questo fine settimana a Valdagno "Agricoltura in piazza" con mercatino. visite, musica e tante iniziative per grandi e piccoli.

Nel percorso dedicato ai sapori locali e della tradizione, nei due giorni di manifestazione i locali del centro storico proporranno drink e piatti a tema. Ci sarà la possibilità di acquistare anche cibo d'asporto.

Tra le prelibatezze: dolci e torte assortite, frittelle di mela, "maroni e turbinelo", "fritole con maresina e sardela", gnocchi con la fioretta, pasticcio d’anitra, pasticcio con verdure, carne allo spiedo, tosella e funghi, verdura cotta, polenta fritta, patate fritte.

La festa dedicata al territorio valdagnese giunge alla sua 10^ edizione. Nel weekend del 10 e 11 ottobre il centro storico valdagnese ospiterà "Agricoltura in piazza la manifestazione, che questo autunno festeggia i suoi primi dieci anni, è dedicata al territorio, alle eccellenze e ai prodotti locale. Agricoltori, commercianti, hobbisti e associazioni offriranno un programma vario, tra mostre, passeggiate, mercatini e altre iniziative.

Al tradizionale mercatino agricolo si potranno riscoprire i prodotti locali, mentre un altro stand sarà dedicato all'esposizione di macchinari con attrezzature agricole e trattori d'epoca.

Uno spazio avrà anche "La Biblioteca dei semi", progetto nato nel 2018 con l'obiettivo di preservare la biodiversità e l'habitat di piante, api e farfalle. Come sempre, le piazze saranno animate dal folclore di musica e balli popolari e sarà aperto, sia sabato che domenica, uno stand gastronomico. Sono inoltre previste passaggiate e bicitour.

Il programma

Sabato 10 ottobre

Esposizione di macchine e attrezzature agricole d’epoca in Piazza del Comune e Piazza del Mercato

Ore 16.00 Piazza del Mercato: Apertura stand con frittelle salate e di mela, dolci, “maroni e turbinelo” a cura di Provaldagno e Botteghe del Centro

Ore 16.00 Piazza del Mercato: Animazione per bambini

Ore 16.00 Galleria dei Nani - Palazzo Festari: Apertura mostra “Paesaggi in evoluzione” a cura del Museo Civico Dal Lago e Biblioteca dei Semi

Dalle ore 16.30 Spettacolo itinerante di Balli Popolari con il gruppo “Balli in Contrà”

Dalle ore 19.00 Piazza del Mercato: Apertura Stand Gastronomico “Provaldagno del gusto” con piatti della cucina locale e prodotti del territorio

Ore 20.30 Piazza del Comune: Musica con “Bobo e i randagi”

Domenica 11 ottobre

Esposizione di macchine , attrezzature agricole e trattori d’epoca in Piazza del Comune, Piazza del Mercato e Piazza Dante

Ore 8.30 Piazza del Mercato: Partenza Passeggiata “Tra terra e cielo” con la collaborazione di Provaldagno, Annalisa Castagna e sezione CAI di Valdagno. Registrazione partecipanti alla partenza.

Itinerario Via Rio, Castello, Maso, Campotamaso, Santa Maria di Panisacco e ritorno per Contrada Vegri (12 Km). Info: Provaldagno tel. 338 8012710

Ore 9.00 Bicitour a cura di BIKE3KING - Partenza presso Puma Bike Drinks - Via Gasdotto - Valdagno Info: Giuliano t. 371 3899653

Ore 9.00 Campo Sportivo di Campotamaso: Partenza Passeggiata “Campotamaso e la fonte dei Vegri” con visita all’antica fonte felsinea.Prenotazione al Museo Civico tel. 0445 424507

Dalle ore 10.00 e per tutto il giorno, nelle piazze e lungo Corso Italia: Il Tradizionale Mercatino

Dalle ore 10.00 Piazza Dante: SBARACCASA

Ore 10.00 Galleria dei Nani - Palazzo Festari: apertura mostra “Paesaggi in evoluzione” a cura di Museo Civico Dal Lago e Biblioteca dei Semi

Dalle ore 10.00 e per tutto il giorno Biblioteca dei Semi: Info point in Corso Italia per condividere saperi, scambiare semi, trovare libri a tema e altro ancora

Dalle ore 12.30 alle 21.00 Piazza del Mercato: Apertura Stand Gastronomico

Dalle ore 16.30 Spettacolo itinerante di Balli Popolari con il gruppo “Balli in Contrà”

Ore 17.00 Portico Palazzo Festari: Incontro “A proposito di semi: selezione, ibridi e OGM” a cura di Giacomo Bernello della Biblioteca dei Semi. Necessaria prenotazione tel. 0445 424545

Ore 21.00 Chiusura manifestazione

La manifestazione è promossa dal Comune di Valdagno, in collaborazione con ProValdagno e Associazione Botteghe del Centro.