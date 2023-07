Ferrock: 5 giorni di musica live e buon cibo a Parco Retrone. Dal 26 al 30 luglio 2023 al Parco Retrone in via Malvezzi tanti concerti, dj set, mercatini, food&drinks, attività per bambini, sportive, in una location immersa nel verde unica!

Ecco il programma della XXV edizione del Ferrock Festival 2023. Si comincerà mercoledì 26 luglio con una serata indie, saranno presenti i Legno, Antartica e Schiuma. Giovedì 27 si passerà all'hip hop con Egreen, Lodge, e i Wild Banana Choco Cowboys. Venerdì 28 verranno accolti i Rumjacks accompagnati dai vicentini Respiro Nocivo e All Coasted. Sabato 29 sarà dedicata al punk con i Ceto Medio, i Melt e i Bull Brigade. Domenica 30 sarà invece una giornata dedicata ai bambini con l'animazione e la scuola di circo sociale di Kervan, dimostrazioni e prove con la Palestra Indipendente e alla sera si festeggerà con gli Idraulici del suono e l'Osteria popolare berica.

Programma

MER 26.07 | ??Main stage @schiuma_sthh + @_legno_pagina_ + @antartica_chi

Ore 19.00 aperitivo con whiskerboris dj set

after live : Cesco dj

GIO 27.07 | H 19.00 Dj set by @noise_joke

??Main stage HIP HOP DAY con @egreenfatini + @flop_sundayb + @logedelrey + @wild_bananas_choco_cowboy + @plebeians_crew

VEN 28.07 | Pre&After Dj set by @frankysuleman

??Main stage @all_coasted + @respiro_nocivo + @therumjacks

SAB 29.07 | Pre&After Dj set by @otisday_

??Main stage: @cetomedio + @imelt_punkrock + @bullbrigade

DOM 30.07 | Dalle 16.30 laboratori aperti di circo per bambini e animazione con @kervan.circo.sociale e allenamenti condivisi, prove gratuite di Muay Thay e boxe aperta a tutti della @polisportivaindependiente

??Main stage Ambaradan + @osteriapopolareberica + Idraulici del Suono