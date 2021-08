Ferragosto Radio Festival @VillaBonin Summer Garden

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Nella nota discoteca vicentina si può fare un aperitivo, cenare, bere un drink, e muovervi all’aria aperta, aspettando l’alba nelle sale all'esterno con la musica di Radio Company.

VENERDÌ 13 & SABATO 14 AGOSTO 2021 dalle ore 20.30

VILLA BONIN RESTAURANT & MUSIC BAR

FERRAGOSTO RADIO FESTIVAL

In collaborazione con Radio Company e Radio Wow

PROMO PIZZA, HAMBURGER, POKÈ BOWL, GRIGLIATA - 18,00€

GARDEN ROOM e EL CIELO, in caso di pioggia tutto si svolgerà al coperto.

Venerdì 13 Agosto

Donna: 8€ con prima consumazione inclusa

Uomo: 10€ con prima consumazione inclusa

Sabato 14 Agosto

Donna: 10€ con prima consumazione inclusa

Uomo: 12€ con prima consumazione inclusa

È consigliata la prenotazione del tavolo a cena e/o del tavolo in serata al fine di garantirsi l’accesso al locale.

Villa Bonin presenta IL MUSIC-BAR

dalle ore 20.30 Villa Bonin apre per l'aperitivo accompagnato dalle selezioni musicali dei nostri djs.

In serata i migliori performers, vocalist, djs e format ti faranno vivere le emozioni che tanto ti sono mancate in questi mesi, sarà possibile divertirsi nel nostro giardino esterno e nella "Barchessa Room", prenotare tavoli e recarsi al banco bar dove poter sorseggiare i nostri cocktails.

La main room e tutte le piste da ballo sono interdette al pubblico.

Show

Venerdì 13 Agosto

La cena spettacolo lo show di: TBA

Djs Garden Room: TBA

Djs El Cielo Room: TBA

Sabato 14 Agosto

La cena spettacolo lo show di: TBA

Djs Garden Room: TBA

Djs El Cielo Room: TBA

LA CENA

Dalle ore 20.30 con l’aperitivo firmato Martini e sfiziosi finger food da gustare nel verde di Villa.

?? Dalle 20:30 | IL RISTORANTE

Una ricca varietà di gusti e sapori, gustosi primi e secondi piatti, hamburgers gourmet, insalatone, Pokè bowl e grigliate di carne.

La cena targata "Villa Bonin" è accompagnata dallo spettacolo sotto le stelle dello show degli ospiti live.

MENÙ RISTORANTE

Donna 26,00€ - Uomo 28,00€

Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso al locale e l'aperitivo di benvenuto. Al tavolo verrà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati (una bottiglia ogni quattro persone) e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne, gli hamburger gourmet oppure assapora la grande novità di questa stagione: la grigliata mista di carne "made in Villa".

PROMO PIZZA, HAMBURGER, POKÈ BOWL, GRIGLIATA - 18,00€

Nel prezzo della promo è compreso l'ingresso al locale e l'aperitivo di benvenuto. Al tavolo serviti, pizza, o hamburger, o pokè bowl o grigliata a vostra scelta, birra o bibita e caffè.

________________________________________

NON È CONSENTITO BALLARE e creare assembramenti dovuti al ballo

L’EVENTO È GARANTITO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO?

INFO & CONTATTI

393 0123 393

info@villabonin.it

www.villabonin.it

NORME DI COMPORTAMENTO

- LA MASCHERINA È SEMPRE OBBLIGATORIA

- È VIETATO BALLARE

- BISOGNA MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE