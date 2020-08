Ferragosto in Villa da Schio

Sabato 15 agosto 2020: soft yoga e passeggiate nel parco di Villa da Schio a Castelgomberto

Una apertura straordinaria quella in calendario per il prossimo Ferragosto.



Passeggiata nel parco

Dalle ore 12:00 alle 19:00 ingresso al parco e ai giardini senza guida.

La chiusura degli ingressi al parco è prevista alle ore 18:30



Soft YOGA

dalle ore 10:00 alle 12:00

dalle ore 15:00 alle 17:00

Una sessione di yoga adatto a tutti, immersi nel verde del parco della villa per enfatizzare la meditazione e accrescere la consapevolezza, accompagnati dal suono dei tamburi e delle campane tibetane.



INFO

Insegnante di yoga kundalini Roberto Fongaro

Quota di partecipazione € 20,00

Per iscrizioni scrivi a eventi@villadaschio.eu

Prenotazione richiesta

Note per i partecipanti:

è richiesto abbigliamento idoneo all’attività e proprio tappetino

si prega di arrivare con almeno 10 minuti di anticipo

in caso di pioggia si svolgerà nel porticato del cortile centrale

l’accesso alla struttura è consentito indossando mascherina e rispettando le distanze consigliate



Ingressi nel parco

intero € 4,00

ridotto € 3,00 *

gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili

* Bambini da 6 a 10 anni e anziani sopra i 70 anni



www.villadaschio.com