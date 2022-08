Ferragosto in Novegno: escursione a cima Caliano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un ferragosto diverso vissuto in mezzo alla natura godendosi il relax di un luogo spettacolare. Si sale in Novegno, nelle Prealpi Vicentine, per vedere gli antichi sentieri di guerra: trincee, fortificazioni, caverne, si visiterà un elaborato sistema difensivo risalente alla Grande Guerra.

Una giornata all’insegna della tranquillità e della spensieratezza godendo di bellissimi panorami ed un atmosfera unica.

FERRAGOSTO IN NOVEGNO: CIMA CALIANO

lunedì 15 agosto 2022, Monte Novegno

RITROVO: ore 8:30 presso il parcheggio della Chiesa del Timonchio.

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Chiesa parrocchiale di Timonchio, Via Roma, 31, 36014 Santorso, VI, Italia

DISLIVELLO: 500m.

DIFFICOLTA': *** medio.

PRANZO: al sacco.

ULTERIORI INFO: https://www.giulionicetto.it/

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Vestiario adatto alla stagione (pantaloni lunghi, maglia, giacca), zaino, borraccia d’acqua, occhiali da sole, cappello o bandana.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 30€ a persona e comprende il servizio guida.

Ragazzi sotto i 18 anni: 10€.

LA GUIDA:

- Mountain Leader -

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto -

- Guida Ambientale Escursionistica -Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)