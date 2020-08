Ferragosto a Villa Bonin

Per il fine settimana di Ferragosto Villa Bonin ha organizzato due feste di puro divertimento con musica anni '90 e musica reggaeton.

VENERDI’ 14 AGOSTO - Ore 21.00

Il Party ANNI 90 più grande d'Italia. Torna a grande richiesta a VICENZA, in uno dei locali più belli ed importanti d’Italia, il party di riferimento per gli amanti degli anni 90. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show! Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica, preparatevi a ballare la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso.

Prenotazioni ed infoline:

347.6545359 - 340.7397537

90 Wonderland - Il Ferragosto di Vicenza @VillaBonin

Venerdì 14 agosto 2020 dalle ore 21:00 alle 04:00

SABATO 15 AGOSTO

Ferragosto Molesto con DJ Matrix + SHEKY @VillaBonin

Per la prima volta in Villa Bonin nell'esotica zona estena "El Cielo" arriva il Dj Set aperitivo del party todo para bailàr più caliente del momento. Tutte le più belle canzoni Reggaeton, Latin Pop e Moombahton per una notte piena di "alegrìa".

La cena spettacolo con lo show di EDO

▪️ MAIN ROOM: SHEKY + Dj Matrix

▪️ GARDEN ROOM >> Sunrise

▪️ EL CIELO >> Fuego

Dalle ore 22.30 è possibile l’ingresso in discoteca.

Donna: RIDOTTO A 10€ con una consumazione registrandosi su www.villabonin.it

Uomo: € 14,00 con una consumazione

➡Dalle ore 00:30

Donna: € 12,00 con una consumazione

Uomo: € 14,00 con una consumazione

Infoline & Prenotazioni:

+39 347 5477077

+39 345 4595923