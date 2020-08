Ferragosto 2020: tanti eventi per divertirsi in montagna, nei centri storici, in piscina, le feste

A Vicenza e provincia ogni anno a ferragosto ci sono tantissimi eventi per festeggiare il giorno centrale dell'estate. Tutte le proposte relative al giorno di Ferragosto. Le idee migliori per organizzare la tua serata, giornata, di vero relax. Ecco il calendario estivo con le iniziative legate al giorno dell'assunzione.

Eventi del Giorno di Ferragosto a Vicenza

• Festa del ciclamino a Fontanelle di Conco: Dal 12/08 al 16/08 c/o il Teatro Tenda di Fontanelle di Conco la festa del ciclamino è una delle più vecchie sagre dell'altopiano dei sette comuni, per maggiori informazioni visitate il sito www.amicidifontanelle.it. Tutte le sere accurato stand gastronomico con specialità alla brace e bigoli all'anitra. Entrata gratuita presso la tendostruttura della Festa del Ciclamino con Pesca di Beneficienza

• Festa del Prunno ad Asiago: Il 16 Agosto sulla Piana del Prunno dalle Ore 14.30 - 19.00 si tiene nel giorno di San Rocco nel pomeriggio al Prunno, verde anfiteatro in mezzo al bosco a circa due chilometri da Asiago, sulla strada per Bassano del Grappa, si svolgono numerosi giochi. Verso le 18.00 l'elezione della "Reginetta del Bosco" e delle damigelle. Alle 21.00 Sfilata della Reginetta e le damigelle fino al centro. Un appuntamento con la natura al quale non potrai mancare! Giochi, gastronomia, intrattenimenti e musica... una giornata da trascorrere in allegria fino al calar del sole



• Sagra dell'Assunta a Carrè : Si tratta di una festa patronale a sfondo religioso che ha luogo ogni anno tra il 14 e 15 agosto. Sante Messe celebrate durante tutto il giorno con grande impegno da parte del parroco della parrocchia. Musica live durante tutta la serata. Sempre presente stand gastronomico, bancarella commercio equo e solidale, ricca pesca di beneficenza. Festa molto legata alle tradizioni del paese. Sagra organizzata da un comitato istituito appositamente per la festa e composto dal gruppo famiglia della parrocchia (quindicina di coppie che si dedicano all'organizzazione di attività e feste della parrocchia) e da un insieme di volontari affezionati in particolare a questa tradizionale sagra

• Fiaccolata Storica "Cala' del Sasso" ad Asiago: Il 14 agosto ogni anno ad Asiago si svolge una singolare escursione all'imbrunire, lungo i 4.444 gradini dell'antica mulattiera, fatta costruire da Gian Galeazzo Visconti nel 1387, che collega il fiume Brenta all'Altopiano dei Sette Comuni. Partenza al lume delle fiaccole da piazza San Marco, a Valstagna, rievocando personaggi ed antiche tradizioni d'una storia d'amore.

A Ferragosto: Giù la maschera!

15 ago alle ore 11:00 - 17 ago alle ore 15:00

Comune di Lusiana Conco

Week end all'insegna del gioco del divertimento e della musica nel quale faremo l'esperienza di poter esser NOI STESSI.

La risata sarà il fil rouge delle giornate, il relax e lo stare assieme ma non ci dimenticheremo di scoprire parti di noi e di imparare a CONOSCERE VERAMENTE gli altri.

Si alloggia in una casa alpina in un dormitorio comune, aperto a uomini e donne e a ragazzi dai 12 anni in su.

Se sai suonare porta pure il tuo strumento, se ti piace giocare porta pure i giochi da tavolo.

Per info e prenotazioni scrivere a: lemaghedelcuore@gmail.com

Comune di Lusiana Conco

Via IV Novembre, 36046 Lusiana, Veneto

Escursione di Ferragosto | Altopiano di Faedo

SABATO 15 AGOSTO 2020 ESCURSIONE AL TRAMONTO SULL'ALTOPIANO DI FAEDO

Con il sole basso sull'orizzonte, ci incamminiamo attraverso i boschi dell'altopiano di Faedo per raggiungere la cima del monte Verlaldo, che sovrasta la Valle dell'Agno, dove potremo ammirare un bellissimo panorama illuminato dagli ultimi raggi del sole.

Alla fine del percorso ad anello ci attende un'ottima bruschetta in compagnia (per chi vorrà fermarsi) e dopo cena, se il cielo lo permetterà, ci sdraieremo su un prato ad osservare le stelle cadenti 🌟

- Sabato 15 agosto 2020

Ore 17:00 | Ritrovo presso Bruschetteria Faedo (VI) (link maps: https://goo.gl/maps/vwLytcLhT6bNQQ8G6)

DURATA: circa 3,5 ore (soste incluse)

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Percorso adatto a tutti, lunghezza 7 km, dislivello 350 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE € 15,00 adulti € 5,00 ragazzi sotto i 15 anni

EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking (o comunque scarpe con suola grippata), acqua, cappello, torcia portatile o frontale, eventuale tappetino o telo, felpa per la sera

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

- per chi si ferma a cena va fatta ENTRO le 18.00 di giovedì 13 agosto;

- altrimenti entro le 18.00 di venerdì 14 agosto via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711 (Chiara) - 338 4155706 (Michela)

Chiara Bertacco (naturalista)

Michela Rampazzo (geologa)

Evento organizzato da Michela Rampazzo - Guida Ambientale Escursionistica e Chiara Bertacco - Guida Ambientale Escursionistica

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 17:00 alle 21:00

Faedo Monte Di Malo

Visita guidata serale di Ferragosto a Bassano

Visiteremo con una guida preparatissima le città di Valdagno, Schio e Bassano

Bassano sabato 15 agosto

Dal medioevo alle grandi guerre, storie e vicende, testimonianza di un piccolo gioiello delle Pedemontana veneta.

RITROVO ORE 20.30 davanti a Porta delle Grazie in viale delle Fosse,1

COSTO EURO 10 per partecipazione

Pagamento direttamente sul posto

Prenotazione a info@conmigoadventure.it specificando nomi e cognomi, inoltre se vuoi info scrivici a info@conmigoadventure.it

Scopri Vicenza, un capolavoro di città - visita guidata

Le passeggiate attraverso il centro storico, della durata di due ore, hanno luogo il sabato alle ore 14.30.

L'itinerario si snoda lungo le più belle vie del centro, dove sorgono i palazzi di Andrea Palladio, partendo da Piazza Matteotti per terminare in Piazza dei Signori con la Basilica Palladiana e Loggia del Capitaniato.

La quota di partecipazione è di 10 € a persona, ragazzi fino a 16 anni gratis.

Massimo 20 persone (come da direttiva nazionale)

Obbligo di rispetto delle norme anti Covid-19: distanza 1 metro, mascherina, guanti o gel disinfettante.

L'itinerario non prevede visite agli interni.

Ritrovo in Piazza Matteotti, presso l'ufficio IAT, almeno 15 minuti prima della partenza, per poter sbrigare le formalità.

Evento organizzato da Guide turistiche di Vicenza

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 14:30 alle 16:30

Iat Vicenza

piazza Matteotti 12, 36100 Vicenza, Veneto

Informazioni e prenotazioni

visiteguidate.vicenza@gmail.com, iat@comune.vicenza.it

Ufficio Iat tel. 0444 320854 (aperto tutti i giorni 9.00-17.30)

Visita guidata alla Villa la Rotonda aperta a Ferragosto

Un appuntamento imperdibile per visitare gli interni e gli esterni della Rotonda, "in esclusiva".

La Visita guidata da Chiara Pesavento e Luca Matteazzi si terrà al raggiungimento di minimo 40 persone. L'ingresso di euro 15,00, sarà comprensivo di bilglietto e visita guidata da corrispondere in loco il giorno della visita.

Per info e prenotazioni: vicenzatourguide@gmail.com

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 15:00 alle 16:30

Villa La Rotonda Vicenza

via della Rotonda, 45, 36100 Vicenza, Veneto

Pizza, musica & cocktails di Villa Garziere

Venerdì 14 Agosto 2020 Memories

Nella splendida cornice di Villa Garziere di Santorso (VI) si sta preparando un Ferragosto davvero bollente! Pronti a riscoprire i vostri migliori ricordi?

Le hits più belle di David Guetta, LMFAO, Lady Gaga, Calvin Harris, Black Eyed Peas, Jason Derulo, Benny Benassi, Flo Rida, Kesha e tantissimi altri saranno le protagoniste della serata!

INGRESSO GRATUITO - INFO & PRENOTAZIONE TAVOLI: 347 547 7077

Sabato 15 agosto 2020 Extradray

Sabato, Villa Garziere presenta

- EXTRADRY - il sabato pizza, musica & cocktails di Villa Garziere

Dalle 18 alle 01

- accompagnamento musicale 360° con Marco Festa dj

- MENU DEGUSTAZIONE PIZZA IN PALA a 25€, comprensivo di aperitivo, degustazione, bibita media e caffè!

Per info chiamare o scrivere su WhatsApp al:

- 347 654 5359

c/o VILLA GARZIERE ( Villa Thiene-Leder)

Via Garziere 56, Santorso(VI)

Villa Pigalle Rosà - Ferragosto in Piscina

Lettino bordo piscina dalle 9:00 del mattino, a pranzo MEGA GRIGLIATA su prenotazione!

La sera:

Dj Jean Paul de Paris

Francesco Capodacqua

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 09:00 alle 20:00

Hotel Villa Pigalle

via nazionale 161, 36056 Tezze sul Brenta, Veneto

Per informazioni e prenotazioni:

telefono: 0424-560412

Belli Freschi - Ferragosto alle Acque di Lonigo

VENERDÌ 14 AGOSTO dalle 20.00 alle 02.00

BELLI FRESCHI • FERRAGOSTO ALLE ACQUE

Hai voglia di un party a due passi da casa nella splendida cornice delle Antiche Fonti “Alle Acque“ di Lonigo?

RISTORANTE

PIZZERIA

COCKTAIL BAR

DJ SET

Deejays

LODOMES

STEVEN SMITH

INGRESSO GRATUITO

Dove

Alle Acque Pizza e Tradizione

Via Acque 9, Lonigo (VI)

Evento organizzato da Antico Hotel alle Acque e Alle Acque Pizza e Tradizione

Venerdì 14 agosto 2020 dalle ore 20:00 alle 02:00

Alle Acque Pizza e Tradizione

Via Acque, 9, 36045 Lonigo, Veneto

Info & Prenotazioni

Giacomo 3450871964

Festa di Ferragosto 2020 - Monte Grappa - Volpara Malga Verde

Evento organizzato da ristorante volpara malga verde

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 12:30 alle 15:45

La festa di Ferragosto dalle ore 12,30

Pranzo

Cestino di sfoglia alle verdure e morlacco

Speck del tirolo con insalata di pollo

Carpaccio di manzo alle mandorle e uvetta

Polentina con fonduta di formaggio e funghi

Paella di carne e pesce

Grigliata di carni mista

Verdure

Semifreddo alle nocciole

Anguria

Caffè

25,00 euro a persona bevande incluse

via volpara 3 mussolente VI -San Zenone - Tel. 0424 577019

FERRAGOSTO • MAGIA DI BARBARANO

Quest'anno, niente mare, ci si vede alle MAGIA DI BARBARANO

Dal mattino fino a sera.. cibo, drink e bella musica!

Live AQUILEGIA

DJ SET

INGRESSO SOLO SU PRENOTAZIONE dalle 12.00:

ingresso + pranzo con Cestino picnic a 20€ (prenotazioni pranzo entro il 10.08)

Cestini picnic:

N1. Pasta fredda con pomodori, mozzarella, basilico + Panino con affettati + Macedonia + Acqua + Birra o ogni 2 persone bottiglia di vino

N2. Farro con verdure e tonno + Panino con affettati + Macedonia + Acqua + Birra o ogni 2 persone bottiglia di vino

➡ dalle 15.00:

ingresso + drink omaggio a 10€

Vaca Mora Cafe - tel. 0444 639874

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 11:30 alle 23:30

Magia di Barbarano

Via San Martino 29, 36021 Barbarano Vicentino, Veneto

Info: Andrea 3295349216, Michel 3288650069

SISKA Unplugged@Panikando Bistrot, Grigliata Epica, Motta (VI)

GRIGLIATA EPICA A PRANZO E TANTA BIRRA AL PANIKANDO ROCK BISTROT

INIZIO CONCERTO ORE 14:00 AL GIARDINO ESTIVO DEL LOCALE!

PRENOTAZIONE TAVOLI: 0444 971923

SISKA è una band hard rock fondata nel 2015 da Mattia Sisca, virtuoso chitarrista che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Blaze Bayley, Dennis Stratton, Jennifer Batten, Micheal Angelo Batio e molti altri ancora.

Nel Settembre 2016 i Siska partono per il loro primo tour in Brasile con Tim “Ripper” Owens (Judas Priest, Iced Earth, Malmsteen), facendo importanti show sold out in posti dove si sono esibiti artisti come Europe, Vince Neil (Motley Crue), Megadeth, Skid Row, alcuni membri dei Guns n Roses, Kiss, Epica, Firehouse, Richie Kotzen, Kip Winger, Danger Danger, Angra Steve Morse, Michael Angelo Batio e molti altri, conquistando il cuore dei rockers di tutto il paese.

Evento organizzato da Panikando Rock Bistrot., BIG TUNA Entertainment & Booking Agency e SISKA

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 14:00 alle 17:00

Panikando Rock Bistrot.

Via Rodolfi 2, 36030 Costabissara, Veneto

Fiabe in corte | Animali e creature fantastiche alle Gallerie d'Italia di Vicenza

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 11:00 alle 11:30

Palazzo Leoni Montanari Friends Contrà Santa Corona 25, Vicenza

Di cosa si tratta?

Ciclo di racconti animati e giocosi pensati per i bambini dai 6 ai 10 anni. Ogni incontro avrà come protagonista un’opera d’arte diversa, associata a una fiaba del mondo e a un gioco interattivo in grado di coinvolgere tutta la famiglia.

◆ sabato 15 agosto | La scatola dei sogni

◆ domenica 16 agosto | Un topolino sotto il cuscino

Presso Palazzo Leoni Montanari in Contra’ S.Corona 25 a Vicenza.

Ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875 o all’indirizzo mail info@palazzomontanari.com.

Pizza & Piscina al Golf Hotel Vicenza

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 19:30 alle 23:00

Golf Hotel Vicenza

via Carpaneda 5, 36051 Creazzo, Veneto

𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 & 𝐏𝐢𝐬𝐜𝐢𝐧𝐚

Dal 12 al 19 agosto

A soli €18 a persona, due fantastiche opzioni vi aspettano:

* PIZZA a scelta + bevanda a scelta

oppure

* PIZZA a scelta + entrata in PISCINA

Dalle 19:30 alle 23

E' richiesta la prenotazione obbligatoria: tel. 0444 1497001

info@golfhotelvicenza.com

Good Vibes - Reggae Party Antica trattoria Ai Colli Berici

SABATO 15 AGOSTO DALLE ORE 17.00 FINO A CHE NON SIETE STANCHI

Sabato 15 agosto nel giardino estivo si darà vita ad una giornata rilassante dedicata alla musica reggae, r&b, jazz afrocubano, etc.

Coloratissimi e fruttosissimi cocktail da abbinare a stuzzichini etnici della cucina giamaicana.

Sabato 15 agosto 2020 alle ore 17:00

Antica trattoria Ai Colli Berici Via Mazzanta 19 Arcugnano (VI) - tel. 0444 550061

Asbronzatissimi Ferragosto - La Casa dei Gelsi Rosà

Asbronzatissimi • FERRAGOSTO DI FUOCO

Non la solita festa in maschera!

La festa partirà a bordo vasca, nella nuovissima area Open Air della Casa dei Gelsi.

Vi chiediamo di prenotare il tavolo per agevolare gli ingressi.

L' ESTATE CHE NON SI CAPISCE

Il Party per chi vuole spaccare!

Il Party per chi vuole ####

Il Party per chi vuole saltare!

In consolle tutto il meglio del peggio

Un ciclone musicale che spazierà tantissimi generi musicali, dai pezzoni che tanto ci facevano cantare qualche anno fa, fino alle hit dei giorni nostri mixati con tanta ignoranza!

ASBRO GIRLS STICKERS

ASBRO INTERVISTE

Info: 3495012282

Evento organizzato da Asbronzatissimi Village, Asbronzatissimi e La Casa dei Gelsi

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 21:00 alle 03:00

La Casa dei Gelsi

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 95, 36027 Rosà, Veneto

Hip Hop & Reggaeton con Andrea Martini

Andrea Martini nella consolle del Civico7 A FERRAGOSTO

Andrea Martini, classe 1987, dal 98 si è innamorato della musica Hip Hop e dell’ R’n’B scoprendo la passione per il djing, i vinili, e ha cominciato a collezionare giradischi, vinili e mixer dal 2003. Si è da subito interessato sia allo scratch che al clubbing iniziando a far parte delle più note one night nelle discoteche Venete per poi espandersi in tutta Italia e in date estere.

Durante il suo percorso, ha condiviso la consolle con artisti come: Rugged man, Ilario Alicante, Riva Starr, Sfera Ebbasta, Gue Pequeno, The Night Skinny, Sick Luke, Dj Aladyn, Tayone, Double s, Cyberpunkers, Riva starr, Dj Ralf, Dj Oneman, Mudimbi, Dj Harsh, Dj Mstrkrft, Spiller, Marracash, Benny Benassi,, Bassi Maestro, Mistaken, Croockers,Ensi, Laioung, Marracash,, Achille Lauro, Laidback Luke, Jay K, Martin Solveig, Skin, Capo Plaza, Tedua, Nitro, Salmo, Tony Junior, Rudeejay, Albertino, Laioung, Enzo Dong, Alien Army, Don Diablo, Chadia Rodriguez, Emis KIlla, Fatman Scoop, Ghali, Dj Gruff, Jay Santos, Machine Gun Kelly, Dark Polo Gang, Izi, Alien Army.

È in onda ogni settimana con il programma radiofonico boombox su Radio Piterpan.

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 22:00 alle 06:00

Civico Sette via dell'olmo 47, 36014 Santorso, Veneto

Soulful Mash At Bierstube Treff - musica per la sera di Ferragosto

FERRAGOSTO SOULFUL

Il 15 agosto h21.00 presso il Bierstube Treff a Vicenza. Il repertorio proposto dai DJ è una rivisitazione raffinata di brani Pop, Soul, R&B, Funk spaziando da artisti come gli Earth, Wind and Fire e Incognito ad artisti come Stevie Wonder, Muse, Queen, Giorgia e molti altri. Perché Soulful Mash? Perché mixano, rivisitano, modificano e amalgano tra loro i brani creando una piacevole atmosfera.

Info e prenotazioni - +39 0444 563064

Evento organizzato da Soulful Mash

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 21:00 alle 23:00

BIER STUBE TREFF Vicenza

Viale Verona 93, Vicenza

90 WONDERLAND - IL FERRAGOSTO DI VICENZA

Il Party ANNI 90 più grande d'Italia. Torna a grande richiesta a VICENZA, in uno dei locali più belli ed importanti d’Italia, il party di riferimento per gli amanti degli anni 90. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show! Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica, preparatevi a ballare la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso.

Prenotazioni ed infoline:

347.6545359 - 340.7397537

90 Wonderland - Il Ferragosto di Vicenza @VillaBonin

Evento organizzato da VILLA BONIN - Club & Restaurant

Venerdì 14 agosto 2020 dalle ore 21:00 alle 04:00

VILLA BONIN - Club & Restaurant